蘿拉牛排館受國際肯定 獲2017亞太無添加美食獎殊榮

一直以頂級牛排餐點為主軸的Laura's Steak House蘿拉牛排館，自開幕以來，即以多款美、澳頂級牛排、乾式熟成牛為號召，不論是食材的品質或是主廚精湛的廚藝，都受到饕客喜愛，並成為許多著名酒款品酒會指定配合的餐廳；今年蘿拉牛排館更受到國際的認可，榮獲亞太無添加協會（Anti Additive Association）頒發「2017亞太A.A.美食獎 評審特別獎」(A.A. TASTE AWARDS 2017 Special Jury Award)的殊榮，讓Laura's Steak House在美味、新鮮、健康上的堅持獲得肯定。

致力於打造健康永續又不失美味的餐飲環境的亞太無添加協會，每年都會評選世界各地符合無添加健康餐飲的業者，並授與「亞太A.A.美食獎」的榮譽，以表彰這些餐飲業者在強調美味的同時，更重視無添加的精神，秉持料理職人精神，及按部就班遵照傳統餐飲製程工序的堅持。在今年3月於泰國曼谷舉行的頒獎典禮上，台中金典酒店Laura's Steak House和台北晶華酒店、台北萬豪酒店、台北西華飯店、維多麗亞酒店等台灣及亞太地區多家著名飯店、餐廳，共同獲得國際青睞，獲頒亞太A.A.美食獎，Laura's Steak House則是受評審肯定，給予「評審特別獎」的榮譽，台中金典酒店總經理陳月鳳特別率領餐飲團隊代表前往，接下這象徵榮譽及肯定的獎項。

為於台中金典酒店12樓的蘿拉牛排館，在2014年開幕迄今，即是以頂級牛排饗宴為主軸，主廚張國樑用心鑽研乾式熟成牛的相關知識多年，其中相當受矚目的21天乾式熟成牛，就是張國樑的精選，軟嫩多汁，風味醇厚甜潤的美味，讓許多老饕指名品嚐；不僅如此，蘿拉牛排館還提供櫻桃鴨胸、熟成羔羊排、活龍蝦等各式風味料理，更融入法國米其林料理精髓，巧妙搭配輕漬鮭魚鮮貝等多款精緻前菜、甜點，深受顧客好評。而其融合暖暗色調的英倫復古風格，搭配絕佳視野的都市美景，帶給顧客獨樹一格的優雅細緻與舒適氛圍。

台中金典酒店今年獲得來自國際給予認可的「2017亞太A.A.美食獎 評審特別獎」，同時，也是繼2013年榮獲世界豪華酒店獎(The World Luxury Hotel Awards)後，再次得到國際上的肯定，未來，台中金典酒店將持續帶給大家健康美味的五星級餐飲以及住宿服務。