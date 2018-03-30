新竹喜來登歡慶八週年「新竹 風」吹起餐飲住宿超值回饋 ​

近年來隨著國人親子旅遊盛行，家長對於孩子們的休閒娛樂安排更是 重視，新竹豐邑喜來登大飯店落腳新竹八週年， 多年來持續經營在地特色，連結新竹縣、市與國際的接軌，無論是休 閒旅遊或是餐飲美食等皆以新竹當地特色為主，提供飯店賓客最「 接地氣」當地特色體驗。本次飯店八週年慶配合四月份兒童節連假到 來，自4月1日起飯店以「新竹 風」為活動主軸，推出週年慶餐飲及住宿優惠方案，包含「『風美食 』全館餐廳折扣大方送」、「『風知性』品嚐新竹故事料理」、「『 風打卡』大風吹記憶」和「『風網美』IG快閃專車」等四大主題活 動，邀請民眾體驗新竹的各種滋味。

「風美食」餐廳折扣大方送

4月1日至4月30日期間，推出全館餐廳週一至週五平日用餐，不 限消費金額，皆可於結帳時抽回饋折扣，最低優惠可享2折起，民眾 可於六大人氣餐廳「大廳酒吧、盛宴自助餐、光吧、迎月庭日式料理 、邀月亭鐵板料理、采悅軒中餐廳」用餐即享週年慶回饋折扣優惠。

「風知性」品嚐新竹故事料理

歡慶新竹豐邑喜來登大飯店落根新竹八週年，飯店於年初啟動新竹故 事募集活動，廣邀生活或工作在新竹的民眾將自己的風城故事投稿分 享，由飯店五星主廚挑選出六篇新竹故事， 打造專屬的創意故事料理，週年慶期間於各餐廳限定販售，讓更多民 眾品嚐風城獨特的酸甜苦辣，週年慶期間點用任一道故事料理可獲得 「限量風車贈品」一份及「喜慶八週年故事料理PK賽」 抽獎券一張，票選最受歡迎的故事料理，投票活動結束後統計獲得最 多票數的餐廳為故事料理PK賽冠軍，將於冠軍餐廳投票箱抽出三名 支持者，每位得獎者可獲得新竹豐邑喜來登大飯店「餐飲抵用券NT $ 2,000」一張。

4月1日起至4月30日止，各餐廳分別推出專屬新竹的故事料理， 料理包含「大廳酒吧『懷舊古早味蛋糕』」、「盛宴自助餐廳『紫米 妻霸起司球』」、「光吧『Sweet Memory』」「迎月庭日式料理『鮭香遊子』」、「邀月亭鐵板 料理『新舊交替 塹城起飛』」、「采悅軒中餐廳『九降風情風沙雞』」。「懷舊古早 味蛋糕」以圓形的蛋糕象徵故事中的新竹東門

城，圈住熱鬧的圓圈，加入新竹縣在地優質龍眼蜜，將記憶中樸實幸 福的家鄉味甜蜜重現；在新竹客家庄的生活裡每當粢耙出現， 都代表著重要活動的發生，由媽媽細心準備粢耙點心招待賓客，傳統 的粢耙點心看出媽媽們對於待客的用心，特地以粢耙諧音取名「妻霸 」，推出中西結合的「紫米妻霸起司球」；「Sweet Memory」則以甜度較高的藍姆酒為基酒，象徵孩提時期的青春 無慮，再加入微苦的苦艾酒增加酒品的濃厚，象徵成長過程中的人生 歷練，酒品苦中帶甜的層次感，讓離鄉打拼的人們想起懵懂無邪的真 摯童年；以鮭魚為主要食材搭配漬蘿蔔「鮭香遊子」，代表著一位在 南部純樸鄉下長大的年輕人，遊往北方的陌生城市努力工作， 新竹成為作者的第二個家，每當返鄉探望家人後再回到新竹的工作崗 位，總是帶著滿滿的喜悅及歸屬感「鮭」來；「新舊交替塹城起飛」 選用在地烏魚子及柿餅，結合西式手法，呈現城市新舊交替及繁華興 盛的美；「九降風情風沙雞」以「風」為主題， 加上新竹客家庄常見的土雞，結合藜麥油炸酥脆，呈現類似風沙的酥 脆口感，以蒸籠盛裝土雞，並於蒸籠下層鋪上燒熱沙子，將蒸籠蓋打 開時呈現煙霧冉冉的視覺效果。更多週年慶餐飲活動優惠資訊，請洽 (03)620 6000轉接各餐廳。​

【風‧打卡】INSTAGRAMMABLE系列：大風吹記憶

4月1日至4月30日期間，與新竹喜來登任一風車圖案拍照(1F 大廳背板及2F光吧外的拍照區背板)，打卡上傳至個人FB並寫下 對新竹印象深刻的一件事或一句話，將貼文設為公開貼文並Tag「 新竹豐邑喜來登大飯店」，即有機會抽中雙人住宿券。

【風‧網美】INSTAGRAMMABLE系列：IG快閃專車

為了推廣新竹美麗景點，飯店亦推出週年慶住房專案，期間內NT$ 4,999元，更特別策畫全台首創的「IG快閃專車」，邀請知名 網路女神領軍，帶著民眾前往新竹熱門打卡景點，親自傳授美照拍攝 秘技。第一梯4月21日領車女神「陳艾琳」、第二梯4月28日領 車女神「晞晞」，每一梯次報名受理名額至多16人， 將由專車接送前往新竹各地景點，活動報名費用每人NT$750， 雙人NT$1,400，內容包含每人加贈「Fresh Corner餐盒及拍照好物」各一份，報名IG快閃專車搭配「住 房優惠」專案NT$ 5,400含雙人客房及兩人IG專車活動費用，需加收一成服務費 及5%稅金，IG快閃專車活動線上報名：https:// www.accupass.com/go/2018IG。​

更多週年慶系列活動詳情請洽新竹喜來登03 620 6000，或上新竹喜來登官網和粉絲專頁查詢。