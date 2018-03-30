Ukai-Tei Kaohsiung餐廳推出繽紛春意

專為「款待」而生的日本Ukai-Tei集團今年邁入第54年，首間海外據點座落高雄，以堅持美味的職人精神推陳出新，不斷為台灣饕客帶來驚喜。Ukai-Tei集團總料理長笹野雄一郎、Ukai-Tei Kaohsiung行政總主廚渡邊敦司帶領日廚團隊進駐高雄即將滿一年，深深感受到海洋之都高雄的獨特魅力，笹野總料理長注意到台灣賓客普遍熱愛海鮮料理，讓他回想Ukai曾計畫在日本台場推出以海陸食材結合的西式燒烤餐廳，如今笹野總料理長很開心能在高雄重啟相同水準的菜單設定，以主廚精選肉類食材和鮮活海味各半的方式，運用備長炭火直烤引出食材的自然鮮甜，同時更把廣受好評的主廚桌邊服務升級，由主廚直接在賓客面前親自料理熱前菜的方式，在Ukai-Tei Kaohsiung餐廳獻上春季新菜單的繽紛心意。

Ukai-Tei Kaohsiung位於晶英國際行館二、三樓，去年開業以來吸引全台饕客的目光聚焦，期間菜單依當季食材隨時調整是讓許多饕客成為Ukai粉絲的原因。今年三月起，Ukai牛排館及鐵板燒以春季繽紛概念推出新菜單，除了以原本就讓賓客一吃上癮的全台獨家指定日本田村牧場黑毛但馬和牛作為主角，主菜更加入了活體伊勢龍蝦、北海道鱈場蟹和鮮活扇蝦等多種選項，搭配大量新鮮蝦蟹貝類熬製而成的獨門醬汁為主餐畫龍點睛。行政總主廚渡邊敦司以莊園特級初榨冷壓橄欖油為海鮮增添風味，用備長炭慢火直烤濃縮來自大海的香甜氣息，在炭火映照下的紅豔色澤引人垂涎，渡邊主廚私心推薦鮮活扇蝦，「扇蝦的鮮甜化於舌尖，肉質鮮美彈牙，蝦膏厚實，口感一點也不輸給龍蝦。」值得一提的是，Ukai牛排館重啟主廚桌邊服務，將熱前菜帶到賓客桌邊烹調，特選來自歐洲品質最佳的白蘆筍佐羊肚菌醬汁，濃郁醬汁融入磨碎的羊肚菌和鮮奶油調製，由主廚在桌邊現點現作拌炒整顆羊肚菌與口感鮮嫩細膩的白蘆筍，奶油香氣烘托白蘆筍的香甜四溢，成就一場色香味俱全的極致盛宴。Ukai牛排館午餐提供鮮活海味主餐選項提供波士頓龍蝦、伊勢龍蝦、北海道鱈場蟹腳、扇蝦，午間套餐價格自NT$2,400起、晚餐NT$2,600起；田村和牛臀肉、沙朗、菲力選項，主廚推薦午間套餐價格自NT$3,000起、晚餐NT$3,300起(以上價格需另計10%服務費)，同時也提供主廚精選小羔羊、澳洲和牛菲力、美國特級肋眼等其他主餐選項，主廚精選午間套餐價格自NT$1,800起，詳情請洽訂位專線07-973-0122，由專人為您服務。

Ukai-Tei Kaohsiung鐵板燒餐廳同步推出春季菜單，除了Ukai精選前菜依當日新鮮食材提供豐富選項，晚餐前菜更包含櫛瓜佐櫻桃蕃茄、季節海鮮蒸蛋及鮮活伊勢龍蝦佐奶油燉白蘆筍，由主廚在賓客面前現削白蘆筍以鐵板鹽蒸方式帶出迷人香氣，與伊勢龍蝦相互輝映出濃郁卻不膩口的味覺饗宴，主餐獻上從日本明治時代經營至今的田村牧場，專為台灣飼養的黑毛但馬和牛沙朗及臀肉選項，田村和牛脂肪熔點低，味富鮮甜，經鐵板主廚掌控精準火侯完美融合脂肪與肉質纖維，在饕客口中留下難以忘懷的絕佳風味。不少Ukai的日本粉絲甚至專程從日本飛到高雄，只為品嚐Ukai-Tei Kaohsiung的獨家料理，晶英國際行館為了回饋Ukai粉絲，即日起也提供Ukai-Tei Kaohsiung預約用餐享住房八折優惠，訂房請洽07-973-0111由專人為您服務。