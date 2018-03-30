自強國小周欣彤 100公尺勇破新北高懸20年紀錄  

新北市107年小學運動會於今（30）日在板橋第一運動場圓滿落幕，今年共有15人次打破12項大會紀錄，其中自強國小周欣彤在女童田徑100公尺更以13.07秒的成績打破了高懸20年的大會紀錄13.2秒，表現相當亮眼。

教育局副局長黃靜怡表示，賽會除了選手相互切磋外，亦藉此選拔卓越選手參加於107年全國小學田徑錦標賽，去年度代表隊榮獲女子組團體總錦標第1名及男子組團體總錦標第2名的佳績，其中女子組更是自103年起連續4年坐擁全國后座，今年期盼選手們能再勇奪佳績，挑戰女子組5連霸紀錄！

教育局表示，小學運動會自107年2月26日起假板橋第一運動場等場地，分別舉辦籃球、羽球、排球、跆拳道、桌球、游泳及游泳等7種競賽種類。今年賽事共計15人次打破12項大會紀錄，1人次平1項大會紀錄，其中計有田徑競賽5人次刷新5項大會紀錄，自強國小周欣彤在女童100公尺準決賽先以13.17秒打破大會高懸20年的紀錄13.2秒，決賽再以13.07秒打破自己在青年盃所創個人最佳成績；文德國小謝名軒在男童3000公尺競走以16分23.16秒打破大會紀錄；板橋國小嘪家彣在鉛球項目擲出11.17公尺奪金。

游泳競賽則有10人次打破7項大會紀錄，1人平1項大會紀錄，其中豐年國小簡瑋伶及王伊伶皆破1項紀錄，光華國小孫爾圻打破男童組100公尺仰式及接力第1棒50公尺紀錄，而秀朗國小陳奕凡、陳弘軒、陳均宏及黃冠瑋合力打破4x50公尺接力，其中陳奕凡打破接力第1棒50公尺紀錄，而陳弘軒個人也打破男童組50公尺蛙式、100公尺蛙式及4x50公尺接力等3項紀錄，使秀朗國小成為游泳賽事的大贏家，順利奪得團體錦標。

成績說明：​

自強國小周欣彤在女童100公尺準決賽先以13.17秒打破大會高懸20年的紀錄13.2秒，決賽再以13.07秒打破自己在青年盃所創個人最佳成績，教練王振邦表示欣彤並非體育班的孩子，先天身材條件普通，但靠著後天努力及高昂的鬥志，不斷超越自己的極限，夢想披上國旗為國爭光，教練也說道周末常被這些小小選手們利用通訊軟體「逼」來陪同訓練，雖然辛苦卻甘之如飴，尤其看著孩子們認真逐夢的態度深感驕傲，希望欣彤和其他的孩子都能一直帶著這樣積極的態度，在賽場和人生的跑道上努力不懈，勇往直前。

文德國小謝名軒在男童3000公尺競走以16分23.16秒打破大會紀錄，教練表示五年級的名軒是個靦腆又幽默的男孩，競走項目僅練習8個月能有此成績相當優秀，而他在2月港都盃，竟然在落後集團中用相當禮貌的口氣和對手說借過以突破重圍，當場笑翻所有人。另文德國小也在12×100公尺接力榮獲雙料冠軍，男童以2分45.35秒奪冠，而女童則以2分54.11秒奪冠。

而板橋國小嘪家彣在鉛球項目擲出11.17公尺奪金，她表示：「很感謝家人的支持、教練的細心指導、教師及同學的鼓勵。去年因為擲壘球手部受傷，沒有拿下金牌，今年捲土重來奪得金牌，不枉費一年的努力，但我不會鬆懈，希望能代表新北市在107年全國小學田徑錦標賽再奪金牌，為教練、學校和新北市爭光」。

游泳競賽則有10人次打破7項大會紀錄，1人平1項大會紀錄，其中豐年國小簡瑋伶及王伊伶皆破1項紀錄，光華國小孫爾圻打破男童組100公尺仰式及接力第1棒50公尺紀錄，而秀朗國小陳奕凡、陳弘軒、陳均宏及黃冠瑋合力打破4x50公尺接力，其中陳奕凡打破接力第1棒50公尺紀錄，而陳弘軒個人也打破男童組50公尺蛙式、100公尺蛙式及4x50公尺接力等3項紀錄，使秀朗國小成為游泳賽事的大贏家，順利奪得團體錦標。