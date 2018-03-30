臺灣期貨交易所舉辦期貨商董事長、總經理及高階主管防制洗錢及打擊資恐講座

臺灣期貨交易所於107年3月27日舉辦防制洗錢及打集資恐講座，對象為期貨商董事長、總經理及高階管理人員，講題為｢期貨業如何因應APG實地評鑑｣。目的在於使學員瞭解所屬公司面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作，並採取有效措施塑造重視防制洗錢及打擊資恐文化，以及董事會對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任。講師特別邀請金融監督管理委員會國際業務處王科長湘衡擔任，王科長為APG國際評鑑員，同時為我國106年參與亞太防制洗錢組織第20屆年會之代表團成員，並曾參與對帛琉洗錢防制之實地評鑑，具有對金融機構實地評鑑之豐富經驗。課程吸引期貨商董事長、總經理及高階主管共計118人參加。

本次課程參與人員不僅與講師互動熱絡，亦彼此交換所屬公司推動防制洗錢的實際經驗，學員於課程結束後，皆認為此次課程對其董事會及高階管理人員於執行防制洗錢及打擊資恐，應承擔之責任及應有之作為有深刻認知，並瞭解公司文化對防制洗錢、打擊資恐及防止武擴的重視程度亦為APG對金融機構實地評鑑的重點項目之一，將有助業者於未來相關工作的推動，亦提升了接受APG實地評鑑的信心。臺灣期貨交易所表示，鑑於此次課程反應良好，未來將針對期貨業者就防制洗錢及打擊資恐相關議題持續辦理課程或宣導說明會，以提升業者相關專業知識。

臺灣期貨交易所表示，本(107)年度已開始對專營期貨商及專營期貨經理事業執行洗錢及資恐評估及執行防制洗錢及打擊資恐計畫情形實施第3次專案性輔導，此次輔導將採取有別於過去檢視業者各項作業是否符合法令最低要求的方式，輔導時除對業者相關作業進行評級，及對業者之董事長、總經理與高階主管進行訪談外，並將就專案輔導的結果，做為未來實施差異化管理的參考。期望以輔導及宣導併行的方式，協助期貨業者落實防制洗錢及打擊資恐作業，同時實施差異化管理。