長庚宣佈推動「兒少保護」等五大公益專案  

長庚醫療財團法人成立42年以來，秉持「取之社會、用之社會」的理念推動社會公益。最近3年，每年用在社會公益福利的支出達到9億元，佔醫療收入結餘的19.9%，是法令規定兩倍的額度，照顧需要協助的民眾每年約539萬人次。為更進一步擴大醫療與社會公益，本法人於今年1月成立「長庚醫療公益發展委員會」，推動五大重點公益專案，同時鼓勵員工提出公益專案，經院方審核通過後即予補助執行。期盼結合眾志，齊心推動公益，讓社會更加溫暖祥和。

長庚醫療財團法人長期從「醫療」、「保健」和「關懷」三大主軸推動社會公益，以培育健康的下一代，提振社會運動風氣與社區民眾健康為目標。落實的面向包括：提供醫療補助與協助經濟弱勢病人就醫；燒燙傷患者之完整照護；病友關懷服務；社區健康促進與照護；運動醫學照護推展；口足畫家及視障人士等弱勢關懷服務等。

今年成立的「長庚醫療公益發展委員會」，由陳昱瑞名譽主任委員擔任主席，聘請有台灣史懷哲美譽的黃勝雄醫師等具公益服務推動經驗之社會賢達人士參與和指導。107年將推動的五大重點公益專案為：一、「推動兒少保護計畫」，二、「運動醫學公益計畫」，三、「嘉義3＋1行動醫療服務」，四、「雲林社區健康照護中心」，五、「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」。這五大計畫的預算經費總共新台幣1億1千多萬元。

有感國內兒少保護落後歐美國家許多，因此今年107年推動的第一大重點公益專案為「兒少保護計畫」，預計投入1千多萬元，建構長庚醫療體系兒少保護、防治以及追蹤系統，並設立全國性兒少保護教育練中心，進一步與政府各兒少保護機關合作，建立更完善的全國兒少保護體系和制度。

3年前，長庚有感資金贊助對體育發展固然重要，但體育選手更需要的是「運動傷害醫療」和「運動防護員」的需求，因此成立運動醫學照護小組幫助選手，並陪同征戰亞奧運等大型國際賽事成果亮眼。除了盧彥勳、戴資穎、郭婞純、李智凱等多位優秀選手之外，今年的「運動醫學公益計畫」，將轉型關注在培育健康的下一代，預計投入5千多萬元推廣國高中學校運動防護、支援全中運和亞運運動員的防護與醫療，協助重點學校推廣拔河運動等。

嘉義縣政府鑑於縣內人口老化、老人與慢性病是不可忽視的社會問題，因此推動「3＋1行動醫療服務」，利用3台行動醫療車與1台子宮頸抹片車巡迴各鄉鎮，服務民眾。本法人得知地方民眾對保健的殷切需要，因此以2千5百萬元經費，捐贈行動醫療車和子宮頸抹片車各一台給嘉義縣政府，協助縣府的「3＋1行動醫療服務」能夠發揮更大的功能，照護縣民的健康。

預計投入1千9百萬經費的「雲林社區健康照護中心」專案，則是擴大辦理社區民眾健康篩檢、追蹤關懷及居家訪視，提升當地居民健康和生活品質。在「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」專案中，將結合醫師、護理師、運動防護員、營養師，專業醫療團隊巡迴照顧16所學校的1892名學童運動安全與健康成長，預計需要一千萬元經費。

此外，本法人更提出員工參與醫療公益計畫，鼓勵員工可以個人或組成團隊擬定醫療公益執行計畫，向醫療公益發展委員會提出申請，經核准後即予補助執行，以涵納更大更完整的公益面向。

長庚醫療財團法人目前共有基隆、台北、林口、桃園、雲林、嘉義、高雄、鳳山等八個院區以及長庚診所和養生文化村，全體系群策群力，發展醫療事業，促進全民健康，從事社會服務，濟助弱勢。從107年起，要更擴大社會公益的範圍，加強執行的力度，並鼓勵員工參與，使台灣社會更加溫暖祥和，民眾更健康，各項運動競賽在國際上綻放更耀眼的光芒。