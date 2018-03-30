中華電信足精彩裝MOD 買運彩大獎跟著來

今夏地表最吸睛體育盛事–2018年世界盃足球賽倒數76天！迎接6月14日將於俄羅斯登場的世界盃足球賽，中華電信MOD平台為台灣地區唯一64場全賽事Live轉播，首度獨家20場4K Live轉播，同時貼心提供多螢收看服務，並與台灣運彩攜手掀起世足熱潮，邀請金鐘獎最佳主持人浩角翔起擔任世足賽推廣天使，邀您與全球球迷同步吶喊；中華電信與台灣運彩公司共同合作「裝MOD 買運彩大獎跟著來」抽賓士汽車等大獎活動，邀請全台熱愛運動的朋友，加入瘋世足的熱血行列！

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信MOD為台灣體育賽事轉播的領航者，2018年不僅是MOD大躍進的一年，也是體育界重要年度，從2月平昌冬奧到6月俄羅斯世足賽，中華電信堅持創新服務並領先業界提供4K轉播世足賽事，開創數位影音服務的全新境界，讓消費者擁有最全面即時的轉播收視享受！今年中華電信挑戰MOD用戶數超越200萬戶，透過多元優質的影視音內容與創新便利的平台服務，成為全台影視音最大平台。」

台灣運彩總經理林博泰表示：「台灣運彩在本屆世足賽首次異業結合，共同推廣世足賽，希望大家可以「買運彩看世足更精彩」，並在世足賽期間提供24小時服務，投注站或網路都可以買運彩，同時提供好禮，希望衝破2014年世足賽24億的銷售，運彩每筆銷售的10%都將挹注政府運動發展基金促進國家體育發展，大家可以一起來「買運彩助體育增光彩」。

超狂大獎賓士汽車等你開回家，裝MOD，買運彩，大獎跟著來！

中華電信MOD與台灣運彩公司首度攜手，推出「裝MOD，買運彩，大獎跟著來」抽獎活動，超狂贈品包含6台賓士、60台emoving Shine電動二輪車、30台iPhoneX、30台聲寶55吋4K電視等超級大獎，讓您歡樂瘋世足(註一)！

「裝MOD大獎跟著來」活動預計於4月20日上線，凡訂閱MOD家庭頻道系列套餐、包月服務(註二)，或訂閱Hami Video包月(註三)之自然人用戶，於活動期間在中華電信門市申裝MOD，或在MOD平台、Hami Video首頁進入活動專區，按下選擇鍵參加並留下手機號碼送出資料，就能參加抽獎。

「買運彩大獎跟著來」活動4月20日同步起跑，讓民眾能提早感受投注的樂趣及享受投注的便利，世足賽期間更提供24小時投注服務，讓消費者感受「買運彩看比賽更精彩」的感動。消費者於4月20日至9月13日活動期間，不限球種投注台灣運彩，單張/筆彩券購滿1,000元以上並上網完成登錄，就可獲得抽獎機會，活動期間共有3次抽獎時間，喜愛棒、籃、足、網、羽球等各式球類的朋友別錯過。

MOD行動體驗車、24小時運彩投注，推廣天使浩角翔起邀您一同瘋世足

MOD轉播世界級運動賽事的成果有口皆碑，熱愛運動與旅遊的推廣天使浩角翔起表示：「2018世足賽即將開打，好在有MOD，即使必須到處工作，用MOD看世足不用擔心漏看，另外4K Live轉播，不用去俄羅斯，也能像親臨球場觀看球賽，為世界足球明星加油打氣吶喊！另外運彩24小時營業不打烊，買運彩為自己喜愛的球隊加油吶喊，還能挹注政府運動發展基金，更是一舉三得。」

為了讓客戶更方便體驗，自4月20日起，中華電信與台灣運彩特別舉辦10場行動體驗車全台走透透的活動，其中2場將由MOD推廣天使浩角翔起現場主持，歡迎全台各地朋友前往參與，一同感受MOD精彩視覺饗宴以及台灣運彩投注的便利。

看世足，選中華！64場全賽事，20場4K Live轉播，多螢幕收看精彩不漏接

看世足，選中華！中華電信提供台灣地區唯一64場全賽事轉播，並領先業界提供20場4K Live轉播世足賽事，讓用戶體驗如臨現場的視聽享受，且俄羅斯與台灣的時差近，所以80%的比賽都在晚上就能收看，最早場18:00登場，冠軍賽23:00開踢。不用熬夜也可以看轉播！​

除了透過MOD享受大螢幕搭配4K超高畫質的視覺盛宴，也可透過MOD APP或Hami Video透過手機與平板收看，精采賽事帶著走，走到哪看到哪，感受魅力無窮的世足熱潮！

聲寶4K電視最低0元起，MOD讓您輕鬆享受世足極致視覺體驗

中華電信MOD引領世足觀賞新體驗，推出超值優惠方案，搭配聲寶43型4K低藍光智慧聯網顯示器收看2018世足賽，心動優惠最低0元起(註四)，讓影像優化再升級，輕鬆擁有4K電視，精彩賽事內容更有看頭！臨櫃新裝MOD客戶再贈商品卡(註五)，立即申辦，享受MOD極致視覺體驗！​