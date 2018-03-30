主要央行貨幣政策逐漸收緊 關注四大焦點掌握全球投資布局

富邦期貨日前舉辦「名師高手面對面系列講座」，邀富邦金控首席經濟學家羅瑋博士，與投資人分享全球市場展望以及在面對全球高波動市場之下掌握投資機會，獲得熱烈的迴響。

羅瑋表示，由於全球貿易量穩定增加，新興市場與先進市場經濟呈現難得的同步成長，全球經濟情勢相當穩定。在經濟基本面及企業營收獲利增加雙重支持下，加上市場資金相當豐沛，全球股市仍有一波榮景，但五六月時全球金融市場可能因為歐美央行預告貨幣政策調整方向而出現較大波動，投資人可藉由期貨市場做避險因應。

然而，國際油價走勢是一個不確定的干擾因素，但投資人不必過度擔憂油價失序上漲造成通膨過度飆升，因為美國石油產量已超過2015最高峰且仍會持續增加，很可能於今年年底或明年初正式超越沙烏地阿拉伯，成為全球石油產量最大的國家，而供給增加將會抑制油價飆漲。此外，目前新興市場通膨預期開始增溫，下半年若是通膨數據超出預期的話，新興市場股債市波動會開始放大，投資人可以利用期貨商品進行避險，以避免不必要的損失。

羅瑋表示，目前市場關注的焦點有兩個，第一、隨著經濟好轉，主要央行貨幣政策緩步收緊。在升息循環初期，央行升息並不會造成股市下跌，不需要過度擔心，要等到升息循環中末期，央行升息推高資金成本，進而影響到企業獲利才會造成股市下跌風險。現階段投資人需要留意的是Fed縮表進度、ECB及BOJ政策調整，因為流動性的縮減會造成股市失去上漲動力。而關於升息問題，後續觀察重點，在於六月的聯準會委員利率預測點陣圖是否會揭露Fed今年將升息四次，以及ECB是否會公布9月底QE政策到期後之未來政策動向。

第二、Trump經貿政策，繼洗衣機及太陽能板之後，美國宣佈對進口的鋼鐵及鋁製品課徵懲罰性關稅，市場擔心後續是否會有其他商品也將被課徵關稅，並引發國際間相互報復的貿易大戰。值得注意的是Trump動用301條款，宣佈將針對大約六百億美元來自中國進口商品課徵關稅，造成全球股市大跌。後續關注美國貿易代表署 (USTR)與財政部公布對中國一系列的制裁與限制措施力度，以及中國如何回應美國的作法與程度，未來2個月將是重要觀察期。

針對2018年全球金融市場展望，投資人可關注四大焦點發展，首先要注意股市部分，上半年全球股市仍有機會再度上揚，但第三季實體經濟將逐漸感受到流動性緊縮的壓力，金融市場可能於第二季提前反應；其次，外匯市場要密切關注Fed升息頻率以及幅度、ECB與BOJ後續動向；由於主要央行逐漸收緊貨幣政策，先進國家債市將感受到較大壓力，但上半年資金可望持續流向新興債市；最後，原物料市場可以留意新興市場需求及美國與其他國家推動的基礎建設進度。

在講座的最後，羅瑋提醒投資人，在升息循環中，有兩個關鍵議題值得我們注意，第一，今年美國股市目前已經在高點，什麼因素會導致美國公債再進一步往上升，進而再次引發如同2月上旬股債雙殺的大幅修正？第二，雙赤字議題，若赤字過大，市場將對美元資產失去信心，進而造成美股下跌。羅瑋博士建議，可觀察美國薪資增長以推估Fed升息頻率及幅度，並觀察VIX指數及TED Spread以了解目前市場恐慌心理及風險意識之變化。最後，羅瑋博士提醒美國雙赤字問題很可能繼Fed加速升息疑慮之後，成為下一個市場炒作議題，投資人需密切留意。

此外，富邦期貨為使投資者能夠更了解國際市場行情及如何面對快速變動的金融市場，今年將持續舉辦「名師高手面對面系列講座」，有興趣的投資者可隨時關注富邦期貨官網https://www.fubon.com/futures以獲取講座最新訊息。