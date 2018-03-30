富邦產險「即刻救援」  顛覆傳統服務理念 累計服務已逾2萬人  

為善盡企業公民責任，營造更安定的行車環境，富邦產險總經理陳伯燿於2013年5月推動「即刻救援」服務，秉持「同理心」與「義工精神」，結合自行開發的行動理賠APP，將理賠服務由被動轉為主動，協助社會大眾進行車禍事故現場處理，至今已服務超過11,000件，深獲社會大眾肯定，並獲亞洲保險科技獎AITAs大獎。

富邦產險指出，自2013年起，富邦產險全台灣共有超過300位客服團隊配置iPad，提供專業事故現場處理服務，客服人員假日出遊或非上班時段若遇到現場事故，亦會主動上前關心狀況，並提醒事故雙方當事人權益及後續理賠應注意事項，達到有效消弭爭議，節省社會成本的目的。

陳伯燿表示，「即刻救援」服務自開辦以來，已服務超過2萬多名汽機車主，其中有近六成件數並非富邦產險的承保件，顛覆以往保險公司僅服務自家保戶的做法，將服務範圍擴展至全體用路人。因此，客服人員常常在事故現場收到民眾的疑問，表示「自己不是富邦的保戶，你們也來幫忙，難道是在做志工？」事實上，因為客服人員立即的現場處理，可以快速排除事故造成的交通阻塞，因此也屢屢獲得警方的讚許肯定。

富邦產險提醒，執行「即刻救援」的客服人員會身著富邦產險理賠服務背心，民眾在事故現場若遇到熱心人員上前協助時，應確認其身分，以避免不肖人士從中獲取利益。富邦產險的車險保戶發生事故時，可以透過LINE或M+進行事故通知，或是撥打24小時服務專線0800-009-888尋求專人協助，富邦產險將持續開發以客戶需求導向的各項創新服務，回饋客戶更優質的服務。