台北喜來登SUKHOTHAI 4/12-5/6【甜趣暹羅】泰式限定甜品

時尚，是熱愛生活的展現；文創，引領生活美學的潮流。台北喜來登SUKHOTHAI與泰國設計品牌QUALY結合生活趣味，並攜手evian法國天然礦泉水，於4月12日(四)至5月6日(日)推出【甜趣暹羅】泰式限定甜品，由泰籍主廚許雪莉(阿桐師)，以繽紛色彩詮釋南洋風情打造「繽紛四重奏」四寶冰TWD360、「黑金舞椰絲」黑紫米椰絲TWD180、「紫香椰仙蹤」紫地瓜佐椰奶TWD180、與「香蘭芋花園」香蘭葉芋頭糕TWD180等多款限定甜品，以充滿生命力的絢麗風格搭配細膩皇室美學，賦予泰式甜品全新風貌。

本次特別與QUALY合作兩款玩趣甜品「椰香旦蕉捲」TWD220及「泰式蛋絲餅」TWD220，凡於用餐期間發揮創意運用仙人掌與雲朵果叉，拍照上傳至Instagram並留言「#Sukhothai吃甜點泰有趣」，即有機會獲得造型果叉組，讓品嚐美食也能成為生活小確幸。此外，活動期間消費凡達TWD500有機會抽中泰國航空曼谷來回機票等大獎；單筆消費達TWD6,000則可獲得evian X Chiara Ferragni 2018限量紀念瓶，數量有限，贈完為止。全新演繹Live young的玩趣態度，體驗最具泰式風味的野餐時光。詳情及訂位請洽台北喜來登大飯店訂席中心(02)2321-1818或至sheratongrandtaipei.com。