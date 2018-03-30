【新南向政策】貿協攜手印尼商工總會　前進二線城市

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）外貿協會今(30)日與擁有9萬家會員廠商的印尼商工總會，簽署合作備忘錄，未來將深化產業、投資合作，帶領台灣業者前進當地二線城市，深耕印尼市場。



中央社報導，中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水，今(30)日代表與印尼商工總會（KADIN）台灣委員會主席許龍川（Setyono Djuandi Darmono）簽署合作備忘錄（MOU），經濟部次長王美花與外貿協會董事長黃志芳、KADIN副主席辛塔（Shinta Widjaja Kamdani）都到場見證。​

外貿協會秘書長葉明水（前排左1），30日與印尼工商總會台灣委員會主席許龍川，簽署合作備忘錄。中央社

黃志芳指出，KADIN在全印尼擁有多達9萬家會員廠商，且印尼政府規定，業者必須先成為KADIN會員，才能從事出口業務，在當地是非常重要的工商團體。



他表示，貿協與KADIN在2001年就曾簽署MOU，過去在會展活動上相互支持與交流，這次再簽MOU，希望配合政府新南向政策，在產業、投資合作上更廣泛合作，也延續台灣形象展的能量，帶領產業深入二線城市。



中央社引述黃志芳說，29日與印尼廣肇總會總主席黃一君見面時，黃一君提到，他代理的台灣茶飲品牌，在印尼已有200家連鎖店，且不只在大城市，顯示印尼二線城市仍有許多商機。



辛塔致詞時指出，印尼正在積極推動基礎建設，期望吸引更多觀光客、外資進駐，雖然台商進入印尼市場時可能遇到稅制、勞工法規、中央地方政策不一、證照取得不易、基礎建設不足等挑戰，但印尼政府已積極推動鬆綁改善。



除製造業外，辛塔也看好台灣與印尼未來在能源、電商產業合作；王美花則表示，在7月將舉辦的產業鏈結高峰論壇中，將有更聚焦的討論，確定後續雙方合作方向。