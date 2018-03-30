催淚、透視人性 【獨帆之聲】 4/20撼動上映

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）1968年，英國《週日泰晤士報》舉辦一場環行世界的獨帆大賽，隨著唐諾在比賽中，以史無前例的驚人速度航行，媒體也將他打造成英國家喻戶曉的英雄人物。遠方竟傳來唐諾消失在茫茫大海中的噩耗…。

【獨帆之聲】改編自真人真事，由奧斯卡影帝科林佛斯和奧斯卡、金球獎雙料得主瑞秋懷茲飾演，並由榮獲奧斯卡「最佳紀錄片獎」的詹姆士馬許執導。詹姆士馬許導演表示：「唐諾的故事，是關於一個男人離開妻小、遠征大海的動人傳奇。本片用一種充滿同情的語調，將這個悲傷的故事述說得如詩般美麗，是個非常希臘悲劇式的敘事方式。」

因為這是一部關於海上航行的電影，為了顯示真實感，劇組更建造一艘與原始船隻同等比例的船，並與曾拍出【革命前夕的摩托車日記】（The Motorcycle Diaries）、【阿拉斯加之死】（Into the Wild）的法國攝影師艾瑞克高帝耶（Eric Gautier）合作，堅持在海洋上的真實場景進行拍攝。

這場備受矚目的競賽，媒體也將唐諾打造成英國家喻戶曉的英雄人物，他本該成為史上第一位完全不靠岸、獨自航行環繞世界的人，但在此時竟傳出噩耗。究竟這場悲劇性的航行，背後有著什麼樣的殘酷真相？而被留下的妻子與幼子，又該如何面對這場突如其來的悲劇呢？

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