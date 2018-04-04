南韓五大財團之一的三星公司 (SAMSUNG)，品牌的經營從手機製造到國內便利商店，是一間跨產業的知名品牌，也是韓國國內每位大學畢業生嚮往加入的公司。在企業永續表現方面，如果從公司治理、環境永續、社會公益三方面來評估的話，其表現就不如其品牌形象那樣良好了。

先從「環境永續面」來談三星公司的問題。今年1月30日，台灣綠色和平組織(GREENPEACE)突襲位於台北市西門町的三星直營門市，並在其店招蓋上「三星，停止助長氣候變遷」的布條。綠色和平組織的訴求是，再美觀的手機也掩蓋不了三星公司大量消耗化石燃料，僅用極少的再生能源加速氣候變遷的事實。因此，希望三星可以改變政策，一同加入保護地球的行列，一起對抗全球暖化。

為何會直接找三星呢？如同其他國際環保團體，綠色和平組織會先向大企業提出有關訴求，再由他們去管理其他的供應鏈。畢竟，三星手機在全世界有20.5%的市占率，光在台灣就有22%左右的市占率，也就是說每五個人就有一人使用這個品牌。

綠色和平組織在推動相關理念與政策時，都會就每家公司的碳排放與能源使用進行評估。他們發現三星公司在再生能源的使用量佔比只有1%。綠色和平組織希望透過大企業帶頭去作來影響供應商，因此在三星無法克服眼前的問題時，仍期望他能允諾其他事項朝著「愛地球」邁進。

綠色和平組織為了導正三星的二氧化碳排放量，經比對各家手機生產製造業者後，歷經多次溝通無效，才利用高度的衝突點去製造社會關注的焦點。然而，三星對於這些行動也處理得當，就是不吵不辯。但，這並不代表未來不會再發生環保團體的抗議事件。然而這件事對於台灣廠商卻是一項警訊，因為低碳、再生能源已是全球趨勢，所以台灣更要借鏡本次事件去思考與調整如何落實企業的永續。

同是知名國際品牌的Apple公司在2017年時就允諾「未來將以百分百再生原料生產iPhone及其他產品」，如今這個目標卻因各國的再生能源的發展狀況不一，而無法設定時程表。惟這項決定已經讓台灣的供應商備感壓力，而三星公司至今仍未承諾任何事項。

今年的南韓平昌冬奧的主題是「低碳綠色奧運」，如今各國也開始響應並且希望借由奧運盛會將這股「永續風」，持續將低碳、綠色傳遞下去。據統計，三星在2016年的碳排放增加了24%，到了2017年時又上升了15%，這是很大的諷刺。

三星又是本屆冬奧的最大贊助者，而這個二氧化碳排放量極高的公司又要如何與永續相提並論呢。因為，「永續」的第一概念就是用公司的核心能力去作善事，但三星一年的總用電量相當於是多明尼加一個國家一整年總用電量的總和。

古人有云：「富貴險中求」，何謂大貴？何謂大富？以南韓總統為例，做為國家的總統與大統領就其民主化以來，幾乎沒有一位總統是有好下場的。繼李承晚前總統出走美國夏威夷後，朴正熙遭到暗殺，接下來的每位總統及剛卸任的朴槿惠前總統都難逃牢獄之災，只有李明博前總統暫時沒事。如今，總統文在寅卻在蒐集有關資料準備向李明博提出告訴。

那麼三星的大貴何在？在舉辦冬奧之前，李在鎔副會長卻在一審被判五年有期徒刑卻在最後獲緩刑當庭釋放，於是選擇透過支持與贊助冬奧的方式來逆轉公司形象，但這項法院判決卻讓南韓上下大感不滿，就連韓國執政黨也難以想像為何會有這樣的判決。

自去年8月李在鎔被定罪後，三星所公布的營業利潤與利益都有成長的趨勢，也就是全球的三星公司都愈做愈大。所以民眾認為，這麼大的企業應有好的公司治理，畢竟全國各項產業都被三星所涵蓋。

知名作者金勇澈曾出版一本《三星內幕：揭開三星第一的真相》揭露其公司治理問題，身為檢查官歷經多次揭露內部不法。有鑑於此，台灣在不久之前也通過「吹哨者法案」，就是要用法律去保障揭露不法、不誠實或不當行為人在公司的職務。

三星公司已經發展到一個關鍵點，若無法即時從內部改變的話，未來將有可能面臨新的問題，無論是在國內或國際其後果都不堪設想。一間公司要永續是很不容易的事，必須從內部改變，須強化公司治理的透明度與合法性，並按照一般的倫理規則來經營與發展，環保方面也是一樣。只可惜三星只在經濟發展非常的成功，但在環境永續上卻有待改善。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。