世界飛安高峰會 2019年首次由台灣舉辦

（台灣英文新聞 / 綜合報導）第72屆世界飛安高峰會（International Air Safety Summit）將於明年11月4日至6日在台北舉辦。

交通部次長兼航發會董事長王國材今（30）日與世界飛安基金會（Flight Safety Foundation）副總裁馬克米藍（Mark Millam）簽署備忘錄，宣布此一消息。

自由時報報導，這是該峰會首次在台舉行，是台灣爭取一年多的成果。屆時將有來自50國、350至400位飛航業代表參與峰會，包括飛航主管機關、航空公司、飛機製造與維修等產官學界人士。中央社報導，會議將聚焦安全、訓練、實用方案、管理、人為因素等議題。

據報導，王國材提到，全球每年航空維修市場商機約新台幣3兆元，台灣卻只占2.2%，約650億元，未來還有很大的發展空間。國內維修業者目前主要是漢翔與長榮航太，旗下有200多家供應商，現在華航也成立維修公司。盼台灣在航空維修的能量，也能在這次峰會展現。



馬克米藍表示，每年都有數百位國際飛安專家齊聚世界飛安高峰會交換意見，提出新方向降低日後風險。去年是商用航空紀錄中最安全的一年，全球都無商用噴射客機乘客死亡事故，但今年第一季，全球已發生3起飛安事故，造成188人死亡。

他認為，亞太地區長久以來都是驅動航空業成長的龍頭，非常適合舉辦世界飛安高峰會。