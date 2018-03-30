【浪漫】陽明山「竹子湖海芋季」登場　 賞花期至5月底

​（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）陽明山竹子湖海芋季，今(30）日上午於海芋大道親水公園舉行開幕活動後，正式登場，賞花期到5月底。

為了因應遊客需求，今年海芋季特別和中華郵政合作，推出海芋季限量明信片與紀念郵戳，供遊客購買並郵寄。

地點：湖田國小停車場「海芋季遊客服務中心」

3/30配合開幕活動，旅行郵局將移至海芋大道親水公園開幕活動會場。

4/4~4/8配合「心創市集」活動，旅行郵局將移至苗榜花園前心創市集會場。

所有明信片統一於3/30，4/8，4/29三天寄出，並加蓋相對應日期之郵戳與紀念圖案。

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今年海芋季期間，為方便大家上山賞花，臺北市政府產業局與公共運輸處特別規劃花季專車及休閒公車等，與捷運搭配轉乘，讓大家都能開心來到竹子湖，一起感受賞海芋、採海芋的幸福浪漫氛圍！

捷運轉乘公車資訊：https://goo.gl/35AP6p

汽機車停車轉乘資訊：https://goo.gl/T6vons

​低底盤公車、小型復康巴士、無障礙計程車搭乘資訊：https://goo.gl/jLpEvb

北市產業發展局林崇傑局長表示，目前竹子湖白花海芋產量占全台百分之90以上，現在海芋已開花約7至8成，3月、4月正是大家上山賞海芋最佳時節。



產業局指出，大家也可多利用「台北好行」及「台北捷運GO」等市府APP查詢。

【海芋季活動詳細資訊】

2018竹子湖海芋季官網 http://www.callalily.com.tw/activity.html

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