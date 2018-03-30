〈時評〉再論地熱國家隊應投入協和及深澳電廠改建工作

3月28日有四則有關台電的消息：

核二跳機、協和受阻、深澳陳抗、却搞地熱國家隊

1.最大的一項當然是核二廠2號機，在原委會同意之下，併聯發電 25小時左右，卻因故停機。目前台電的初步調查是因為「旁通閥因導出蒸汽壓力過大，反應爐產生自動保護機制而跳機」，真正原因還在調查寫報告中。這個機組的發電容量本來是將近1000 MW，今天是開到200 MW就跳機了。核二廠2號機若無法順利併聯，今年的夏天差了2.7%的備載容量，對台電來講當然是一個觸目驚心的事。

2.另外一個台電的消息，今天環保署審查「協和燃油電廠要變成燃氣電廠」的環評案，審查會主席環保署副署長詹順貴直接說此案不可能一階環評就通過。因此，台電同意主動進入二階環評。二階環評當然比一階嚴謹很多，而且需要提出燃氣電廠的替代方案，包括零方案即不開發。我們期待在二階環評過程裡面，台電能夠有所突破，將協和電廠至少一個機組變成地熱電廠。

3.第三個消息是3月28日上午10點，25個環保團體在行政院前請願、並遞交5萬人聯署書，要求行政院主動撤回深澳燃煤電廠的開發案，時代力量黨團在立法院召開記者會響應。深澳燃煤電廠在2025年才要商轉，而且投資一千億元卻只為了多出0.1%的備載容量。因為能源局説若沒有開發深澳燃煤電廠，2025年時的備載容量會是14.9%，而目前電業法法定備載容量是15%。為了多出0.1%的備載容量 (約600 MW)，卻是要北台灣都受到燃煤電廠的威脅，這是許多環保團體所不能忍受的。我們認為這個議題會是今年年底選舉的最大的議題。

4.第四個消息是台電及中油的董事長今天早上簽MOU，要成立的一個「地熱國家隊」投入7.3億元 開發宜蘭縣仁澤以及土埸的地熱資源。

公衛政治人物怎可獨鍾燃煤電廠

在3月28日蘋果日報我們看到環保署長李應元說「北部缺電將震撼世界經濟」，而且用這樣的理由來支持深澳燃煤電廠的開發。李應元和賴清德一樣都是公衛背景。李應元是公衛博士而賴清德是哈佛公衛碩士。看來這些公衛背景的政治人物，對於燃煤電廠真的是情有獨鐘。記得我們蘭陽地熱公司在推101 MW的 「利澤地熱電廠」環評時，李應元還為了通過台東的杉原開發案，要求我們地熱案退回專案小組會議，使得我們利澤案的環評慢了一年多，2017年8月才完成審查通過。我在2016年的7月12日寫了這樣的一篇〈時評〉「但願『環評』決策能逆轉」, 7月4日〈時評〉「放任舊官僚放火，卻不準百姓點燈，新政府改革何在？」來譴責李應元。

沒有想到，後來號稱是「汽電共生」實際上是燃煤電廠的彰化台化的燃煤鍋爐操作許可事件，李應元也是站在台化的立場扮演護航燃煤電廠的角色。看起來李應元真的不是環保署長，而更像是經濟部長呢。

陳歐珀主導「地熱國家隊」搶地搶計畫

依我們的了解目前這個「地熱國家隊」的成立，主要是目前被提名為民進黨宜蘭縣縣長候選人陳歐珀立委，在2018年1月17日一個協調會上的結論，要國營會來推動「地熱國家隊」的成立工作。但是我們要告訴民進黨政府，推動這樣的一個「地熱國家隊」，並沒有提升台灣地熱發電容量的實質意義。而是應該將要投入國家隊的資源，來投入在包括：1. 是我們蘭陽地熱地「利澤地熱電廠」( 已通過環評、我們可以將挖井費用佔總開發成本比例來分股權)、2. 是挖在「深澳電廠」、3. 是挖在「協和電廠」、4. 是挖在「核二廠」、5. 是挖在「核四廠」、6. 是挖在「土場地區」。而目前國家隊規劃挖井的仁澤溫泉區是完全不需要再挖井的。只要把現有的兩口地熱井的資源再利用。地熱井水先發電，發完電以後再引到目前的煮蛋、SPA區，羅東林管處可以依照著舊有模式繼續經營仁澤溫泉區。

政府簽的台美地熱MOU、五年來無成效

最後我們要談一件五年前的案子「台美簽綠能MOU 搶攻地熱商機」。這是美國愛達荷州政府想將美國的地熱發電的技術技轉到台灣來，愛達荷州長歐士傑與經濟部長張家祝見證，由當時工業局長現經濟部長沈榮津與商務廳長謝傑瑞，簽署合作備忘錄（MOU）。我們來看一下這個新聞報導 (工商時報，2013年4月25日)：

「根據這項MOU，共計有15個單位投入，包括工研院、臺北科技大學、噶瑪蘭清水公司、中油、永豐餘、唐榮、東元電機、愛達荷國家實驗室、愛達荷先進能源中心、美商美國地熱公司與動力工程公司等。雙方會針對6大領域合作：

第一、探勘，將由中油、工研院以及美國地熱公司、美國鑽探公司等，共同合作。

第二、發電設備，發電機組由東元電機負責，熱交換器由漢翔與唐榮，渦輪則是漢翔與工研院，電控設備是東元電機與中興工程，而美方則是美國地熱支援技術開發。

第三、輸電設備與電壓站，也由東元電機以及中興工程負責。

第四、計劃顧問工程，將可望由永豐餘、漢翔與中興工程，攜手與美國地熱以及動力工程合作。

第五、計劃整合與營運，則由噶瑪蘭清水公司。

第六、技術研發，將投入工研院與臺北科技大學能量。

沈榮津表示現階段在發電設備上，國內商機就有新台幣50億元，全球則是新台幣500億元」。然而五年過去了，到今天為止成果又是如何呢？

努力建立地熱産業鍊、却遭地熱國家隊搶地打壓

過去這三年來，我們蘭陽地熱資源公司、宜蘭大學及合作廠商豐兆航太公司、大同公司，以清水地熱九號井做測試渦輪發電機的基地，已經建立起150KW渦輪發電機的產業鏈，目前正需要仁澤2號井高溫高水量的地熱井做為測試基地，且早已經通過能源局「地熱發電機組試驗性計畫」的審查。

如今突然殺出一個 「地熱國家隊」來搶仁澤2號井週邊的土地(仁澤段53號地 )，使我們今年度 500KW 及 1MW的渦輪發電機沒有測試基地而發展不下去，真不知道推動「地熱國家隊」的這些經濟部相關人員、及陳歐珀立委，到底頭腦裡面在想什麼呢？