簡又新：「循環經濟」要從設計開始　並延長產品周期

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，29日在「永續城市論壇-循環經濟」中表示，台灣是以高科技出名。高科技在某個觀點上是代表高污染、高耗能、高耗資源，因此我們的資源量是非常大的。

簡又新董事長說，循環經濟要從概念上改變，如下圖所列的七個項目。我們要從設計開始改變，並延長產品周期。另外還要重新思考商業模式（Business Model），再用數位科技（digital technologies）去解決問題，進而和大家共同努力，讓部分資源得以再利用。

▲圖片由台灣永續能源研究基金會提供。

據歐盟調查手機的狀況顯示，手機從採礦、製造一路到提供服務的業者，最後到被丟棄，有85%是廢棄不用的資源，其中還包括丟到垃圾廠和放在家裡保存的，真正被回收的只佔15%，而當中可以再使用的只有6%，其餘9%是可以再回收利用。

因此若要做到循環經濟再利用，就要在廢棄與回收再利用各自達到五成，尤其是在再使用的部分就要達到19%、再製造則要逾20%。

▲圖片由台灣永續能源研究基金會提供。

簡又新董事長以太陽能板為例進行說明，到了2050年，當各國都在建置太陽能農場時，到了2030年就會有近1,600GW，約1,700至1,800萬噸的太陽能板遭到廢棄，其中價值可達4億5千萬美金，但仍可以回收製造新的機板。

若到了2050年就會有4,500GW，約6,000-7,800萬左右的太陽能板遭到廢棄，其中的價值可高達150億美金，而重新製造則可生產出20億個新板。

簡又新董事長說，循環經濟最大的好處，就是增加我們的資源循環，並創造許多就業機會，進而減少地球資源的浪費。他呼籲，從R&D開始設計到維修太陽能板，我們應把可以再使用的資源充分利用，一直到完全不能再使用時才進行回收，達到資源的高使用率與循環。

▲圖片由台灣永續能源研究基金會提供。

▲圖片由台灣永續能源研究基金會提供。