南投新住民關懷協會助弱勢  發放物資傳愛心

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）南投縣新住民愛心關懷協會25日參加由南投縣青年返鄉服務協會主辦的「幸福傳愛，青銀志工益起來」愛心物資發放活動，協會理事長羊方珍帶領新住民姐妹志工團前往幫忙，新住民委員林麗嬋也到場參與，本次共發送給南投120戶弱勢家庭，約100多位青年志工參與本次服務。

南投青年返鄉服務協會洪志杰執行長表示，為響應2018年教育部青年發展署青年節慶祝活動，南投縣青年返鄉服務協會、南投縣青年志工中心、新住民愛心關懷協會與南投縣救國團合辦本次愛心物資發放活動，25日上午在南投市台灣銀行前廣場前舉辦，現場有青年志工熱舞、樂團表演還有經絡按摩服務，到場參加的弱勢家庭也度過愉快的上午時光，協會常年辦理實物銀行物資轉贈計劃，募集生活食材物資轉贈給弱勢家庭，本次志工服務約有100多位縣內志工朋友參與，發放愛心物資給縣內月120戶弱勢家庭。

協會理事長羊方珍表示，協會關懷縣內清貧獨居長者，經常提供免費送餐、居家關懷照顧服務，本次活動協會新住民志工們也一同共襄盛舉，幫忙發放愛心食物與物資，更為參加者加油打氣，希望這些家庭受到幫助之後，有一天也能回饋給社會。

新住民委員林麗嬋到場支持（圖片來源：南投縣新住民愛心關懷協會提供）