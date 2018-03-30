美麗信花園酒店 連假五天推【復刻回憶˙兒時遊趣】兒童節活動

兒童節連假該去哪裡玩？美麗信雨林餐廳於四月份兒童節五天連假推出【復刻回憶˙兒時遊趣】專屬活動，讓爸媽能帶著自己家中寶貝出門遊玩，增進親子間的親密互動，不僅享受五星美食饗宴，還能參與美麗信精心準備的兒童節活動，有吃又有得玩的渡過最愉快親子連假！

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳， 4月4日 (三)至4月8日(日)連續五天推出【復刻回憶˙兒時遊趣】兒童節活動，平日午間每人NT$780+10%、晚間每人NT$880+10%，假日午間每人NT$880+10%、晚間每人NT$980+10%；六歲至十二歲孩童，不分平假日午晚餐皆NT$550+10% ，此外，活動期間每位用餐孩童皆可獨享美味「歡樂兒童派對杯」乙杯， 現場還提供復古街頭遊戲機、多款桌遊讓爸爸媽媽與小孩可以一起同樂。

˙歡樂兒童派對杯 配 經典趣味桌遊，共創甜蜜回憶˙

每位六歲~十二歲的用餐孩童，皆享現炸「歡樂兒童派對杯」乙杯；派對杯雙層設計，上層有小朋友為之瘋狂的『黃金酥脆炸薯條』及外酥內嫩的『多汁金黃雞米花』雙重組，下層杯身飲品為最受歡迎的氣泡冰飲，有可口可樂、雪碧二選一，美麗信為孩童準備的歡樂派對組合杯，絕對可以牢牢抓住小孩們的胃！

此外，雨林餐廳也提供現在最流行的多款有趣桌遊，歡迎各位爸爸媽媽帶著自己家中的小寶貝一起同樂，透過桌遊活動激發孩子的腦力與潛力，和孩子來場歡樂的桌遊派對拉近彼此親密親子的關係吧！

˙90年代復古街頭遊戲機，帶您穿梭時光回味童趣˙

現代人手一台智慧型手機，方便下載各式遊戲程式，許多人可能早已遺忘打電動需到遊樂場投代幣開打的年代，美麗信於兒童連假期間，將復古街頭遊戲機直接引進一樓雨林餐廳！

只要是雨林用餐嘉賓，每位都可獲得兩枚電動代幣於街頭遊戲機進行遊戲PK大賽，體驗當時最風靡的快打旋風、雷電及格鬥天王等經典遊戲，不僅大人可以重回小時候的懷舊回憶，小孩也可以穿梭時光體驗父母童年時代的樂趣，攜手回憶90年的電玩時代。美麗信誠摯邀請嘉賓與我們共襄盛舉兒童節歡樂嘉年華，一同回歸兒時最純真歡樂的美好時光。