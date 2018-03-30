歐盟吉祥物百分之百MIT 設計徵選結果出爐

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）歐洲經貿辦事處首次舉辦歐盟吉祥物設計徵選比賽，希望透過徵圖比賽增進與台灣民眾的互動，提升民眾對歐盟的興趣與認識，同時廣納各界的創意發想。比賽結果選出首獎1名、佳作2名，與特別獎1名。辦事處將以首獎設計為原型，製作成吉祥物人偶；未來這隻歐盟吉祥物將於辦事處主辦的各式活動上擔任歐盟親善大使與民眾互動。

首獎由輔仁大學簡佩怡的「歐萌牛」拔得頭籌。歐萌牛以歐洲野牛為發想，以歐盟旗的深藍與亮黃作配色，Q版的造型給人親切活潑又不落俗套的印象。以牛為角色設定也讓人聯想到希臘神話裡載著歐羅巴 (Europa) 公主過海的白色公牛，最後歐羅巴成了歐洲大陸 (Europe) 的名稱。此外，在台灣有本土的「台灣水牛」，其堅毅、務實的形象與歐盟的精神相符，而台灣水牛也是早期農民開拓台灣的最佳夥伴，辦事處希望透過如此的形象傳達歐盟與台灣為友的意象

佳作兩名分別由玄奘大學林麗勤的「歐寶」與在職人士黃思軒的「小麥」獲得。「歐寶」以歐盟旗的星星作為吉祥物主體，巨大的黃色星星頭搭配藍色連身衣，造型十分可愛。「小麥」除了取歐洲常見食材小麥象徵豐收與團結，其服飾則以歐盟執委會logo線條作設計並頭上綴以歐盟旗的星星皇冠，別具巧思。

辦事處另頒發特別獎予南台科技大學簡聖霏的「EU」，其以歐盟的英文縮寫做設計，放上歐盟旗的元素與歐盟格言「在多元中團結」的拉丁文，近似旅行枕的造形象徵歐盟的使命是讓其人民無論在世界何處都能感到舒適安全。雖然其造型不適合製作成吉祥物人偶，但辦事處肯定其創意巧思故另頒發特別獎。

歐洲經貿辦事處馬澤璉處長表示，「此次徵選有許多優秀的作品，透過眾多作品看見台灣人心中對歐盟的想像，十分有趣」。此次評選結果必須同時兼顧意象傳達、創意美感，還要能夠實際製作成人偶，其中的取捨也讓評選團隊費盡心思。

歐盟吉祥物的處女秀會在今年5月5日的「歐洲節」開幕式登場。「歐洲節」將於5月5至6日，假台北信義區香堤大道舉辦；該活動是由歐洲經貿辦事處主辦，歐盟16國會員國駐台辦事處協辦，並聯合台灣外交部、文化部、台北市政府文化局、台北市政府觀傳局共同辦理，以慶祝歐盟的盟慶「歐洲日 (Europe Day)」並推廣歐洲文化美食與生活創意為宗旨的盛大嘉年華活動。