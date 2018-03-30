蔡總統帶媒體遊花蓮 大啖麻糬推坑團購

（中央社記者葉素萍花蓮縣30日電）總統蔡英文今天帶媒體團參訪花蓮，第一站到阿美麻糬，她大讚好吃，花新台幣4000元買伴手禮，她要媒體也採買，並笑說，「超過4000元，你們就可以算比總統還要大的大咖」。



花蓮震災影響觀光，蔡總統30、31日兩天，帶著媒體團赴花蓮訪視，兩天一夜的行程將參訪阿美麻糬觀光工廠、新社香蕉絲工坊體驗刮香蕉絲、東豐拾穗農場、富興村鳳梨公園參訪鳳梨博物館並搭乘小火車。



蔡總統由立委蕭美琴等人陪同抵達首站阿美麻糬觀光工廠，花蓮縣長傅崐萁也到場迎接。蔡總統說，今天主要是來行銷花蓮，希望透過媒體報導讓全台一起體驗台灣的美好。



蔡總統說，這段時間花蓮比較辛苦，因為地震的關係，立委、地方、中央的工作同仁都很辛苦，大家都希望花蓮可以在最短的時間復原，恢復產業風貌；她希望大家都能到花蓮走走看看，花蓮有很多禮品、土產，今天來吃麻糬，這裡的麻糬確實好吃，而且品樣很多。

總統蔡英文（左4）30日訪視花蓮，第一站至阿美麻糬觀光工廠參訪，花蓮縣長傅崐萁（左3）到場，陪同蔡總統購買伴手禮。（中央社） 她說，這段時間除了企業界積極鼓勵員工到花蓮旅遊，民主進步黨中央黨部今天也到花蓮員工旅遊，新北市長朱立倫也在花蓮，她覺得這都非常好，在花蓮整個重建的過程，「不論中央、地方、不論政治屬性、黨派，大家都只有一個目標，就是讓花蓮趕快恢復、讓產業趕快振興、花蓮可以越來越好」。 蔡總統透露，她花了4000元買伴手禮，她問櫃台人員「我這樣算不算大咖？」，結果對方說「算小咖」；蔡總統笑說，等一下隨團媒體也進去買買，「如果超過4000元，你們就可以算比總統還要大的大咖」。 蔡總統購買的伴手禮包括，芋頭酥、剝皮辣椒、芒果酥、晶沙酥、一口酥等。 蔡總統隨後也透過臉書發文指，「為了手工麻糬，我沒吃早餐就來了，口感跟味道真的很好」；帶著媒體朋友，展開2天1夜的振興花蓮觀光之旅，第一站是阿美麻糬，「我們希望讓大家知道，花蓮依然是那個最美麗的花蓮，歡迎大家揪團來玩」。 總統府發言人林鶴明補充，地震發生後，除了救災，總統更關心的就是震災後花蓮鄉親的生活復興。 林鶴明指出，除了行政院提出相關鼓勵觀光措施外，總統今天親自帶領媒體團到花蓮，希望透過自己和訪團媒體的視角，聚焦國人的目光，對花蓮在自然、人文上的獨特與美進行一次再發現，也盼帶動國人一起到花蓮旅行、體驗花蓮，為花蓮加油的風潮。 林鶴明說，這次行程的設計，擔任領隊的總統與在地的立委蕭美琴，特地安排團員沿著海岸線南下，由縱谷北返，造訪南花蓮多處觀光景點。主要是過去以來旅行花蓮的團客多集中在北花蓮，同樣擁有豐富觀光資源的南花蓮，則較沒有機會受到注意。相關產業的發展，也較為艱困。總統希望這次的行程，可以帶領大家發現南花蓮的美。