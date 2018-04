(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)加州法院週三裁定,咖啡業者必須為咖啡產品加註癌症警語,讓消費者清楚咖啡烘焙過程中,會產生有害物質丙烯醯胺(acrylamide)。

作出裁定的法官伯利(Elihu Berle)認為,包括星巴克在內的咖啡業者,未能證明該毒物對人體無顯著危害。

該訴訟是由加州非營利團體「毒物教育和研究諮詢委員會」(Council for Education and Research on Toxics)所提出,援引「加州安全飲用水及有毒物質法案」(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act),控告美國星巴克等90餘家業者並未在產品標註恐導致癌症的化學成分警語。

咖啡業者宣稱,丙烯醯胺是咖啡豆烘焙過程中會自然產生的化學物質,含量對人體無害,應排除於上述毒物法案之適用範圍。

對此裁定,被告的咖啡業者得於4月10日前提出異議。