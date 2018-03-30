台南大員皇冠假日酒店「波希米亞婚禮市集嘉年華」報名中

在現今瞬息萬變的世代，就連結婚這件事，也要不斷追求創新與多元服務，結婚對時下年輕人來說，已跳脫傳統由雙方家長主婚人來安排，新人開始主導自己的婚禮，其中喜宴中宴請賓客的菜色要豐盛、要好吃，已經是基本要求了，一場完美的婚禮更要講究場地的獨特性與婚禮儀式進行的巧思，甚至於飯店是否能提供更多元豐富的資源，讓新人準備婚禮過程中，可以省下許多麻煩。

為了讓準新人們可以快速收集婚禮大小事，台南大員皇冠假日酒店特別在4/14(六) 13：00~16：30舉辦「波希米亞婚禮市集嘉年華」，除了介紹我們酒店獨特的喜宴場地與香港籍袁東海主廚精心設計的粵式喜宴菜色之外，我們也提供婚禮見證儀式的服務，以及找來30多家合作廠商，例如：喜餅、鑽石、婚鞋、佈置、婚紗、攝影、錄影、婚顧、禮俗、蜜月、婚禮小物等，一應俱全，台南大員皇冠假日酒店希望透過一站式服務，來滿足現在年輕人求新求變，還要求快速的特性，歡迎準新人們或是情侶報名參加4/14的「波希米亞婚禮市集嘉年華」，提前作好結婚前的相關準備。婚禮市集嘉年華雙人報名費NT$580，每加1人加收NT$200，露天證婚儀式(含下午茶) 雙人報名費NT$980，每加1人加收NT$500，名額有限，欲報名者請從速。以上價格需另加10%服務費。洽詢專線：06-391-1899轉6221-6224，地址：台南市安平區州平路289號。

位於安平地區的台南大員皇冠假日酒店，是2017年9月全新開幕的酒店，我們擁有一個無柱式的多功能「宴會廳」場地，採大面落地窗、穿透性設計，窗外陽光灑落與自然景緻盡收眼底，210坪的宴會廳可容納48桌，鋪設長毛地毯與億載金城造型的吊燈，讓婚禮場面更顯豪華時尚。另外，台南大員皇冠假日酒店最大的賣點是擁有露天景觀花園，佔地127坪，最適合辦理婚禮見證儀式，或是結婚前的告別單身party等最時尚的露天場地。