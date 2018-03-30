屏縣新住民導覽班結業  迎接2019屏東燈會

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）屏東縣為因應2019年屏東燈會，從去年底首創地方新住民觀光導覽解說培訓班，25位新住民順利通過測驗結業，屏東縣政府昨（29）日舉辦授證儀式。副縣長吳麗雪出席表示，2019年台灣燈會在屏東，需要更多新住民導覽解說人才，第二批即將於4月份開訓，歡迎新住民朋友加入行列。

縣府表示，隨著屏東縣新住民人數越來越高，加上當地的移工人口數量也將近2萬人，是巨大的觀光經濟潛力，尤其配合政府的新南向政策，越來越多東南亞國家遊客來台旅遊，據交通部觀光局統計，105年東南亞市場來台人數達165萬人次，較104年成長16.02%，越南來台人數105年達約20萬人次，較104年成長34.33%，越南來台人次已超過泰國、印尼及菲律賓，106年1-4月成長更達110.27%，而106年1-12月東南亞來台旅客總計2,137,138人，而越南則為去年東南亞市場成長最快速的國家計38萬人次，可見越南的觀光旅遊市場正蓬勃發展。

副縣長吳麗雪也表示，縣府積極向中央爭取開辦「稀少語別導遊輔導考照訓練班」課程，是台灣首創的新住民輔導課程，透過專業老師的導覽解說，輔導當地新住民朋友取得導遊證照，藉此向國際行銷台灣旅遊，拉近與新南向國家的距離外，還能幫助新住民朋友融入社會，成為東南亞文化傳播的推手，因為「屏東的美好，應該讓更多人知道」。