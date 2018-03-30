汲取國際經驗　林佳龍分享台中循環經濟

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）台中市長林佳龍29日在「永續城市論壇-循環經濟」表示，循環經濟是永續發展必須要走的一條路。他以「台中市循環經濟推動作法」為題分享地方政府的成果。

林佳龍市長表示，循環經濟概念是在1966年由美國經濟學家鮑爾丁（Kenneth Ewart Boulding）在「The Economics of the Coming Spaceship Earth」一書中提出的想法。

他說，循環經濟的關鍵不在回收再利用而是在重新設計。循環經濟重點概念從過去的原料、製造、使用到丟棄的產業經濟模式，透過重新設計產品和商業模式，藉以提高資源使用效率、消除廢棄物，達到完全的循環。

林佳龍市長舉例，市府利用復育完成的文山一、二期掩埋場，規畫出約4.8公頃的復育公園「文山綠光計畫」、從掩埋場到最大的太陽能電廠。及如何讓原本是台中水湳機場規畫成水湳智慧城，市府將這個園區定位為「低碳、創新、智慧城市」的示範區。未來還會規畫沼氣發電設施及畜禽舍屋頂上裝設太陽光電模組板，將太陽光能轉換成電能，創造綠電經濟。

他補充，今年8月底將試營運「外埔綠能生態園區」為全國最大的「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術的生質能源廠。預計啟用後年發電量可達200萬度，每年可提供一萬住戶用電需求，達到年減碳排量6,144公噸。而這個生態園區就位於11月即將舉辦的「2018台中世界花卉博覽會」旁邊，成為循環經濟跟新農業的另一個示範模式。

最後，林佳龍市長說，未來無論是在再生能源、水資源，加上國家訂定的電動車期程，這都將驅動能源轉型。