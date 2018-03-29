《富比士》「亞洲30歲以下創業家」　4名台灣女性上榜

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理報導）《富比士》雜誌28日公布最新「亞洲30歲以下創業家」（30 Under 30 Asia）名單，選出10大領域共300位來自亞洲地區24國的年輕領導者。其中也包括4名優秀的台灣女性。

綜合《富比士》、《蘋果日報》與《今周刊》報導， 這4人分別是：

1.藝術類的江宥儀（John Yuyi）

《今周刊》報導，設計師江宥儀（John Yuyi）是台灣第一位被國際精品Gucci選用的新銳藝術家，Gucci採用她的設計圖做廣告宣傳，作品在Gucci官方社群網路大受歡迎，也讓她開始在藝術界嶄露頭角。江宥儀畢業於實踐大學服裝設計系，曾經在服裝設計師品牌吳季剛Jason wu、時尚雜誌《Vogue》實習、工作。

2.健康醫療類的Havital HK Holdings Limited創辦人游文霖（Melissa Yu）

《蘋果》報導，游文霖是卜蜂集團前總裁、現任金銥生命科學公司董事長游汝謙的女兒。去年在香港創立相關的生技公司。其父游汝謙29日受訪表示，女兒的公司主打預防醫學，目前人正在英國洽公的她，得知獲得《富比士》雜誌肯定後非常開心。

3.財經投資類的青年創投Rookie Fund執行總監唐琦（Stephanie Tang）

《今周刊》報導，RookieFund是一專門投資學生創業項目的投資基金，或協助一些資源不多的城市，做風險投資訓練，向台灣優秀的青創人才招手。執行總監唐琦也希望藉由投資，幫助亞洲青年成功創業。

4.社會企業類的「食藝餐飲」鄭惠如（Viola Cheng）

​《蘋果》報導，鄭惠如因對弱勢族群照顧、環境保護等努力，獲得此次社會企業類別的表揚。鄭惠如表示，創業動機是為協助小姑走出被劈腿失婚陰霾，從小姑的新興趣烘焙出發，開始賣「小三起司」，熱銷後才開始開始和親戚、丈夫一起創業。

《今周刊》報導，今年是《富比士》第3年公布亞洲30歲以下創業家名單，由記者與各界專家在數千份提名人選名單中選出最後人選。評選標準包括在個人領域中的領導力與顛覆性、創業精神與成果、以及未來50年在個人領域引發變革的潛力。