今年首例麻疹境外移入　曾往返台鐵台北汐止站

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）疾管署今（29)日公布，一名30餘歲男子到泰國旅遊感染麻疹，他在15日到17日間，曾從汐止火車站往返台北車站，且17日從桃園機場搭機到沖繩。若民眾懷疑曾接觸到個案，應注意自身狀況。



衛生福利部疾病管制署，下午在網站公布國內今(2018)年首例境外移入麻疹確定病例，北部一名30餘歲男性3月1日至4日到泰國旅遊，14日出現發燒、咳嗽等症狀，並分別於15、16兩日就醫，17日再到日本沖繩旅遊。



19日這名男子因肢體出疹，在日本當地就醫後收治住院，經檢驗為麻疹陽性。3月26日返國後衛生單位即進行通報及疫調，依個案潛伏期間活動史，研判感染地為泰國；目前個案已過可傳染期，症狀也已改善。



資料來源:疾病管制署

男子在可傳染期（3月15日至23日），曾搭乘大眾交通運輸工具，分別是15日上午8時多自汐止火車站搭區間車到台北車站；下午4時多從台北車站搭區間車到汐止車站。

16日下午1時多男子從汐止火車站搭區間車到台北車站；下午4時多，自台北車站搭區間車到汐止火車站；17日清晨從桃園國際機場第一航廈搭乘大約上午7時起飛的班機到沖繩。(詳情如上表，資料來源為:疾病管制署)

疾管署指出，麻疹的症狀是發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽等，患者會在發燒約4天後開始出疹。



衛生單位目前已掌握個案接觸者共169人，包括同住者、旅遊同行者、工作接觸者、機上接觸者及就醫時相關接觸者等，其中106人目前無疑似症狀、63人仍在追蹤當中，將持續監測到4月10日。



中央社報導指出，麻疹的傳染力很強，一個麻疹患者可以傳染給10餘人，男子在可傳染期（發疹前後4天）曾搭火車、飛機等大眾交通運輸工具，提醒曾在上表所列時段到過上述地點的民眾，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並告知醫師相關接觸史。



疾管署提醒，冬末及春季為麻疹好發期，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）是最有效的預防方法，家中如有年滿一歲幼兒，請儘速到衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。其他相關資訊可洽疾管署全球資訊網（https://www. cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或08 00-001922）洽詢。

資料來源:疾病管制署