鼓勵企業參與循環經濟　藉政府力量帶動產研界

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，今（29）日在「永續城市論壇-循環經濟」論壇致詞時表示，中華經濟研究院對於今天的「循環經濟」議題非常重視，除了組成一個中心外，還設立一個新的獎項「企業循環經濟獎」，用獎勵來拉拔我們在台灣的循環經濟發展，預計明（2019）年正式頒發。

簡又新說，他們的基金會過去十年裡透過「企業永續發展獎」，已經發動不少企業走向企業永續，因此他們希望大家一起來做循環經濟。自1988年擔任首任環保署長期間，就通過世界第一個「生產者延伸責任（Extended Producer Responsibility，簡稱EPR）」。

​他說，從那時候開始，台灣就開始投入寶特瓶回收工作，這個回收成果在國際上堪稱一絕。因為寶特瓶的原料，台灣在全世界環保運動機能材料就有50%，這是非常大的一個商機。因此希望從這一點經驗擴展到基礎循環經濟。​

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新於「永續城市論壇-循環經濟」致詞。（照片由台灣英文新聞拍攝）

簡又新說，二十世紀以後整個人類經濟不斷的發展，我們將面臨不斷攀升的人口問題與經濟好轉的狀況。據聯合國的統計，預計到2050年時達逾90億人，所需的能源也將會非常的大。因此，在能源方面仍會受《巴黎協定》2℃限制，使得資源嚴重不足。因此，我們必須改變過去的生活方式以及工業的生產製造方式。

簡又新指出，我們要從設計開始改變，讓產品可以再使用、再回收，進而減少物質的使用，並延長其生命周期。而這個概念也要延伸到交通運輸工具，大家共乘共享的概念，也就是循環經濟。

立法院高潞‧以用‧巴魕剌（Kawlo lyun Pacida）委員表示，我們的環保概念不僅是可以向全世界述說的驕傲，如今它還可以邁向下一個階段。現在，它是產業的挑戰，受到政府的支持，因此中小企業與科技產業要一起加入循環經濟的團隊，為台灣永續發展而前進。

行政院環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，每年我們使用的3億公噸原物料，其中七成是要仰賴國外進口，包含金屬與化石燃料。從簡又新署長時期開始，就建立回收工作與回收系統。

她補充，今天，環保署要從過去的補貼系統，導入循環經濟商業模式，也就是建立一個制度，讓它成為一個真正的循環。因此，從生產面、消費面、廢棄物管理以及如何把回收物料再次引進到市場，並訂定2020年對於生產率、循環利用率的目標。所以，要以政府作為一個的力量，帶動產業界、研究界，一起推動循環經濟的工作。

▲「2018永續城市論壇-循環經濟」論壇報到處。（照片由台灣英文新聞拍攝）