臺灣之光！金車噶瑪蘭董事長及總經理入列WWA威士忌名人堂

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）英國時間2018年3月22日業界最具指標性的世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)於倫敦舉辦頒獎晚宴，除了威士忌酒款的獎項外，同時公布並頒發屬於威士忌產業中傑出人士的最高殊榮─威士忌名人堂(Hall of Fame)！金車噶瑪蘭董事長李添財與總經理李玉鼎以創建金車噶瑪蘭品牌與其威士忌酒廠，讓台灣晉升為全球威士忌主要產區之一，為世界威士忌地圖開啟新頁，深具貢獻與影響力，成為全球第一對共同獲獎的華人父子檔。

威士忌名人堂(Hall of Fame)是世界威士忌競賽(WWA)自2004年開始，專為威士忌產業界傑出人士所設立之最高榮譽，每年僅頒發給2-3位對威士忌產業具有重大貢獻與影響力的領導人、調酒師或品牌大使等，目前全球僅有四十多位獲獎者，以往獲獎者以歐、美人士為主，金車噶瑪蘭董事長李添財與總經理李玉鼎成為WWA威士忌名人堂創辦以來，首度獲選的華人父子檔！這是華人第一次，也是首次由父子檔一同獲得，不僅代表著金車噶瑪蘭的卓越品質再次得到國際高度認同，更深深肯定了李董事長與李總經理對全球威士忌產業帶來的轉變與貢獻！

WWA表示威士忌名人堂殊榮是每年向威士忌界傑出代表人物的最高致敬，而WWA主席Damian Riley Smith於頒獎晚宴的引言中更提到：「台灣沒有生產威士忌的歷史，也從來沒有人想過台灣能夠釀造及生產威士忌，但是現在，台灣已經成為威士忌地圖上的產區之一，正是因為噶瑪蘭創辦人-李家父子(李添財、李玉鼎)，以他們創業家的遠見和堅持，化不可能為可能，創造了屬於台灣威士忌的傳奇，也用他們的熱情與創新重新定義了威士忌，為全球威士忌產業帶來巨大改變。」

金車噶瑪蘭創辦人、董事長李添財表示：「擁有台灣人自己的威士忌酒廠一直是我的夢想之一，台灣在2002年加入WTO後開放酒廠民營化，這個夢想終於能夠邁出第一步，而現在，噶瑪蘭威士忌在持續堅持與不斷挑戰下，受到國際高度肯定，台灣也有屬於自己的優質威士忌酒廠！我感到很踏實也很開心。」

金車噶瑪蘭總經理李玉鼎於WWA頒獎晚宴上發表感謝詞：「身為第一家在台灣釀造的威士忌酒廠，噶瑪蘭至今已經上市10年，我們跨出百年事業的第一個10年，未來還有很長遠的路要走。這一路走來非常謝謝各位業界前輩、專家們及消費者的支持與肯定，更要深深感謝噶瑪蘭團隊以及前顧問Dr. Jim Swan，如果沒有他們就沒有噶瑪蘭！我與我父親會把這份榮耀深深記在心裡，並化為加速前進的動力，繼續努力！」金車噶瑪蘭至今已累計榮獲超過250面國際大賽金牌，包含8次世界威士忌冠軍獎盃，以及4次的世界性酒廠冠軍，成功將台灣威士忌帶上國際舞台。

金車噶瑪蘭「經典獨奏波特桶威士忌原酒」今年榮獲WWA「最佳單一桶單一麥芽威士忌」類別之金牌(Best Taiwanese Single Cask Single Malt Whisky)，而在2015年、2016年「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」與「經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒」也分別勇奪WWA「世界第一單一麥芽威士忌」以及「世界第一單一桶單一麥芽威士忌」兩項大獎殊榮，噶瑪蘭經典獨奏系列實力雄厚，獲得國際高度讚賞。

金車集團創辦人董事長李添財與總經理李玉鼎父子，以其遠見跳脫傳統，放眼國際，不斷開創事業新版圖，在金車噶瑪蘭威士忌成功銷往全球68國之際，總經理李玉鼎更透露，今年金車集團將正式跨足啤酒產業，推出高品質的啤酒，未來也將銷往世界各國，持續將台灣的優質產品推向國際舞台。