中華電信新推出「防駭守門員行動版」每月只要50元  

近來行動上網資安遭受攻擊事件頻傳，根據Nokia公布2017年最新資安調查報告（註1）指出，去年行動裝置受惡意軟體感染的比例高達72%，其中又以智慧型手機佔多數，受感染情況更呈現逐年增長的趨勢。中華電信為積極守護客戶權益，遠離駭客威脅，宣布即日起推出「防駭守門員行動版」服務，適用所有手機系統，更主動防範網路勒索、阻擋惡意連線及遠離惡意網站。此服務擁有大量黑名單資料庫且24小時不斷更新，能有效攔阻各種威脅。每月僅需50元，客戶無需安裝任何軟、硬體，不影響客戶行動上網速度及手機資源，無論是近日新興的「挖礦綁架」，或是惡意軟體或網站攻擊，只要申辦中華電信防駭守門員行動版，都能有效防護，行動上網最放心！

防駭守門員創七百萬攔阻成效紀錄！五大優勢打造行動上網安全小幫手

根據去(106)年「防駭守門員」電腦版服務攔阻成效統計，攔阻不良網站次數高達720萬次，深獲客戶肯定。此次全新推出行動版服務，特以五大優勢，全方位為客戶把關行動上網安全。

免安裝、免設定、省資源：客戶無需安裝任何軟硬體及設定，不影響客戶上網速度，亦不占用手機資源。

不斷更新黑名單資料庫：為保護客戶造訪國內外網頁之安全性，中華電信建置完整的黑名單資料庫系統，24小時不斷更新，並結合檢舉通報機制，提高防護效果。

主動防護、彈性瀏覽：本服務可主動阻擋殭屍網路、惡意中繼站、勒索軟體等惡意連線，並以IP協定為基礎運作之不當跳窗、廣告連結、email超連結、惡意程式下載等。當偵測到惡意網頁，會立即阻擋並提示客戶，客戶可自行決定是否繼續瀏覽網頁。

同一網路、全面防護：申請防駭守門員行動版服務後，客戶如開啟手機無線基地台功能分享網路，凡透過該網路上網之手機、平板、筆電等設備，均可受到保護，無設備數量限制。

每日更新攔阻成效：本服務每日更新攔阻成效，客戶可自行查閱攔阻紀錄，隨時掌握風險，安全看得見。

全新「防駭守門員行動版」服務，從客戶需求出發，兼顧上網安全與使用品質，即日起至107年12月31日止，申請即可享每月月租費50元；107年4月2日起至107年12月31日止，一次申辦年約，更可享月繳45元優惠價，請洽https://www.emome.net/channel?chid=99。服務申辦管道多元，透過客服專線(0800-080-090)或至全台中華電信門市，都可輕鬆申辦，守護行動上網安全！