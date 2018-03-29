淡海輕軌引新市鎮入住人潮  市長宣布在地就學設校啟動！

淡海新市鎮近年發展快速，為瞭解該區人口成長情形、建案開發情形及淡海輕軌一期工程進度，朱立倫市長於今(29)日前往淡水區進行視察，並宣布啟動「新設校規劃評估」，以滿足當地學子在地就學的需求。

朱立倫市長表示，淡海新市鎮近年發展快速，從運動中心使用率增加即可看出新市鎮之成長，該地區鄰近臺北市且交通便利，加上淡水區市民聯合服務中心、家樂福商場已進駐，生活機能也漸趨完善，目前該區人口數已達4.9萬人，其中又以年輕小家庭居多，面對持續加速成長之大量學齡人口，將立即啟動設校計畫。

林奕華局長表示，淡海輕軌107年即將完工，而該區人口近3年就增加3,283戶、6,257人，成長幅度高達17.4%及14.6%，倘加上110年預計完工之建案9,735戶，新市鎮鄰近之6校未來將無法容納增加之國小學齡兒童。

淡海新市鎮至110學年度自然增加之國小學齡兒童數統計約409人，區域內建案完工數預計至110年可達9,735戶，倘以入住率7成預估，其潛在人口增加約1.5萬人，國小學齡人口增加1,126人（以新市鎮國小學齡人口/全齡人口=7.44%進行設算），加上自然增加學齡人口數，總計1,535人，至110年潛在班級數將可能增加53班(以每班29人計)，倘搭配建案入住時間，111學年度該區域鄰近學校校舍將不足，加上當地遷入人口超過3成來自臺北市，且隨著淡海輕軌預計於年底完工可帶來遷入人口，該區域潛在人口上看近7千戶、1.5萬人，至110學年度預估學齡人口將達到4,582人，鄰近國小尚難容納遽增之學齡人口。

為滿足當地學子就學需求，落實在地就學的理念，朱立倫市長自102年以來即前瞻性地陸續於新市鎮開發地區規劃設置淡水區新市國小、三峽區北大高中、北大國小及林口區新林國小，員額增加近6,000人。教育局除每年透過學區檢討會議，瞭解各行政區學齡人口增減情形及校舍使用情形外，也透過跨局處合作方式，定期就新市鎮、重劃區或捷運線鄰近建案完工及入住情形與當地人口增減趨勢進行分析，以及早啟動新設校籌備作業。

聽取簡報現場（圖片來源: 新北教育局提供）