義美的84歲生日不一樣！美化河段＋淨灘為環境添綠意

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合報導）環境保護，從自身周圍做起！台灣老字號「義美食品」為歡慶84歲生日，將舉行一系列的慶祝活動，除了進行促銷特價與消費者共襄盛舉外，也在生日這一天為環保盡一份心力，特別協同在地親子團體【桃園市夢想家蘆竹親子藝術文化協會】共同舉辦認養【河川地清淨植栽美化環境親子活動】，現場一百多位小朋友及義美食品之員工捲起衣袖，實踐生態保育及愛護環境的風潮！

桃園市議員劉勝全等人也物南崁溪義美段共襄盛舉

現場媽媽帶著小朋友一同進行美化環境、淨川植樹活動

義美食品於2013年起認養南崁溪義美段河段與長安公園，除例行之環境整潔外，亦致力於河岸之綠化，這次將種植茶花、杜鵑、桂花等樹苗約300株，為南崁溪義美段再增添綠意，共同響應節能減碳之企業責任。

義美食品於2013年起認養南崁溪義美段河段與長安公園，除例行之環境整潔外，亦致力於河岸之綠化。

另外，自2016年起，義美已經連續兩年舉辦「與義美同年同月同日誕生之壽星長者」活動，每年大約有20多名壽星參加，今年為歡慶義美84週年慶，將擴大徵求「1934年3月16日到1934年4月15日的壽星長者」，期望邀請到更多的長者一同慶祝。

壽星長者到門市一起歡慶84歲生日！

義美食品的創始店位於大稻埕，誕生於1934年(民國 23年) 3月30日(農曆2月16日)，地址是當時太平町三丁目「大安醫院」舊址。義美秉持「做餅是老實人的行業、良心的事業」、「勤儉是家本、勤儉是國本、勤儉更是環保的根本」深耕品牌，挺過無數次食安風暴，也深受台灣消費者的認同。