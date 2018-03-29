兒童節連假好去處《臺史博童樂會》與你開心過節

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合報導）歡樂春假，來博物館開心看戲過連假！今年的春假期間，國立臺灣歷史博物館(簡稱臺史博)將於4月4日起至4月8日連續5天，除了規劃戲劇表演與適合親子同樂的手作活動，還有小貓巴克里動畫電影及多樣戲劇演出！一系列豐富好玩的活動，準備讓民眾度過一個歡樂有趣的連續假期！

臺史博以「童樂會」為主軸，希望能夠帶給所有小朋友不一樣的博物館參觀體驗。在連假期間特別規劃以臺南為主場景所打造的動畫電影「小貓巴克里」主角巴克里到館，擔任時光車站的客座站長，邀請大小朋友和巴克里以及臺史博六朋友們一同搭上時光列車，暢遊臺灣歷史。臺史博也將在館內舉辦「尋找小小阿福活動」，希望藉由尋找阿福的過程中，帶領大家暢遊臺灣歷史四百年，以新鮮有趣的方式認識臺灣歷史的沿革。

此外，臺史博將於連假期間，在館內播出電影「小貓巴克里」，大家觀看精彩的臺灣自製動畫，並且在兒童節當天下午舉辦歡樂見面會。連假期間，館內迷你劇場劇目「阿福勇闖黑水溝」也將改版，加場演出「小小阿福勇闖黑水溝」，以淺顯易懂的戲劇內容，帶領大家體驗唐山過臺灣時期的移民心情。此外，臺史博也請到由館內志工所參與的安南魔法故事團，將繪本故事活潑逗趣的展演於觀眾面前。

臺史博為歡慶兒童節，4月4日當天12歲以下的兒童可以免費入館參觀。連假期間，臺史博每天免費限量提供兒童節限定版紙扇與紙蜻蜓製作材料包以及學習單。館內也將結合特展「地圖很有事：地圖的臺灣史」辦理「我的小小世界手作」及「挑戰者們：解嚴30週年」舉辦紀念版印印製活動，另有舉辦多場小小站長胸章手作，讓喜愛動手做的觀眾可以有所發揮，歡迎大家在春節連假來博物館看戲動手做，歡喜過好節。活動詳情請參閱臺史博官網（https://www.nmth.gov.tw/）。