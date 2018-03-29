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北榮整合醫療首爾發表 助血友病患置換雙側膝關節

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/03/29 16:50

北榮血友病整合治療團隊為血友病患者置換雙膝獲得世界血友病聯盟肯定。

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）血友病患者因先天缺乏血液凝固因子，在進行手術時易有出血風險，因此患者若有膝關節嚴重變形的問題大都不敢開刀，導致只能依賴輪椅度過往後人生。台北榮總於2010年設立血友病整合治療中心，陸續為5位血友病患者成功施行雙側人工膝關節置換手術，成果發表於2017年5月韓國首爾所舉辦的「世界血友病聯盟第15屆國際骨骼肌肉會議」，獲得相當大的肯定。

現年57歲的林先生，自小罹患嚴重的血友病，因長期關節內出血導致膝關節嚴重變形、影響行走能力，擔心出血的高風險而不敢開刀，但為了彌補多年來無法陪家人出門的遺憾，拒絕坐輪椅度過往後人生，毅然在七年前到台北榮總血友病整合治療中心尋求治療。  

經整合醫療團隊專業評估，決定為林先生同時置換雙側膝關節，使其更快恢復雙膝功能，歷經九個月的治療及復健過程。如今，距離手術後已經過了六年，林先生慶幸當年決定接受手術，才能實現陪女兒遊山玩水的心願，把以前無法走的路給走回來！

台北榮總骨科部關節重建科主任陳正豐醫師表示，過去不只血友病患者害怕手術出血的風險，骨科醫師也會擔心感染及併發症的問題，加上血友病患者本身的皮膚、肌肉狀況較不佳，相對增高手術困難度。

為了幫助關節嚴重變形的血友病患者，台北榮總於2010年設立血友病整合治療中心，集結血液科、骨科、感染科及復健科等專科醫師，透過一站式的整合門診，針對患者狀況進行全面性的評估並訂定治療對策。

為了避免手術過程中流血不止，會先由血液科醫師補足患者的凝血因子，於術前三個月搭配復健科的肌肉訓練，之後由骨科醫師進行膝關節置換手術，術後隔日再由復健科接手復健治療，直至患者可以行走自如。

有了整合醫療團隊完善的前置準備，血友病患者手術出血的情形與一般人無異，骨科醫師不僅能順利完成膝關節置換，甚至在患者身體狀況允許下，還可以同時置換雙側膝關節，比起分階段置換雙膝者，同時置換除了節省住院時間及醫療花費，更有助於患者儘早恢復生活品質。