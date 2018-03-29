北榮整合醫療首爾發表 助血友病患置換雙側膝關節

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）血友病患者因先天缺乏血液凝固因子，在進行手術時易有出血風險，因此患者若有膝關節嚴重變形的問題大都不敢開刀，導致只能依賴輪椅度過往後人生。台北榮總於2010年設立血友病整合治療中心，陸續為5位血友病患者成功施行雙側人工膝關節置換手術，成果發表於2017年5月韓國首爾所舉辦的「世界血友病聯盟第15屆國際骨骼肌肉會議」，獲得相當大的肯定。

現年57歲的林先生，自小罹患嚴重的血友病，因長期關節內出血導致膝關節嚴重變形、影響行走能力，擔心出血的高風險而不敢開刀，但為了彌補多年來無法陪家人出門的遺憾，拒絕坐輪椅度過往後人生，毅然在七年前到台北榮總血友病整合治療中心尋求治療。

經整合醫療團隊專業評估，決定為林先生同時置換雙側膝關節，使其更快恢復雙膝功能，歷經九個月的治療及復健過程。如今，距離手術後已經過了六年，林先生慶幸當年決定接受手術，才能實現陪女兒遊山玩水的心願，把以前無法走的路給走回來！

台北榮總骨科部關節重建科主任陳正豐醫師表示，過去不只血友病患者害怕手術出血的風險，骨科醫師也會擔心感染及併發症的問題，加上血友病患者本身的皮膚、肌肉狀況較不佳，相對增高手術困難度。

為了幫助關節嚴重變形的血友病患者，台北榮總於2010年設立血友病整合治療中心，集結血液科、骨科、感染科及復健科等專科醫師，透過一站式的整合門診，針對患者狀況進行全面性的評估並訂定治療對策。

為了避免手術過程中流血不止，會先由血液科醫師補足患者的凝血因子，於術前三個月搭配復健科的肌肉訓練，之後由骨科醫師進行膝關節置換手術，術後隔日再由復健科接手復健治療，直至患者可以行走自如。

有了整合醫療團隊完善的前置準備，血友病患者手術出血的情形與一般人無異，骨科醫師不僅能順利完成膝關節置換，甚至在患者身體狀況允許下，還可以同時置換雙側膝關節，比起分階段置換雙膝者，同時置換除了節省住院時間及醫療花費，更有助於患者儘早恢復生活品質。