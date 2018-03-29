蔡英文4月17日專訪史瓦濟蘭　慶祝台、史建交50週年

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）外交部長吳釗燮今（29）日表示，總統蔡英文將在4月17日至21日率團訪問非洲友邦史瓦濟蘭，全程五日，將採直飛不過境其他國家。

吳釗燮在總統府記者會中指出，此次將是蔡總統自2016年上任以來首次率團訪問非洲，出訪的主軸為「同心永固」，意即兩國同心、邦誼永固，「相信透過這次訪問，兩國邦誼會更加緊密」。

今（2018）年是台灣與史瓦濟蘭建交50週年，並且適逢史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（Mswati Ⅲ）50歲，吳釗燮表示，在史國王誠摯邀請之下，蔡總統決定率團專訪史國，這也是為了增進相互了解、強化雙邊友好關係，以及實地了解兩國雙邊合作計畫的施行狀況。

吳釗燮提及，在史瓦濟蘭四天三夜的期間，蔡總統除了參加各項慶典，也將參訪台灣醫療團隊協助的史國當地醫院，並訪視國際合作發展基金會在史國推動的技職教育、職業訓練，以及農業合作等計畫的執行情形。

另外，吳釗燮表示，蔡總統也將和台灣在南部非洲的企業代表座談，瞭解我國企業目前在非洲投資經商的經營狀況，並和旅居南非的僑民及台商餐敘。

吳釗燮表示，訪問團全程將搭乘專機，成員包括國家安全會議與外交部官員、參與我國與史瓦濟蘭合作計畫的相關人員、立法委員，以及企業代表等。

而原本外界預測蔡總統也可能安排訪問非洲另一友邦布吉納法索，對此，吳釗燮表示，布國屆時將有重要國際行程，因此「此次不方便接待」。

吳釗燮強調，台灣與布吉納法索邦交關係「非常穩固」，布國也歡迎蔡總統擇期訪問，並且布國總統也已表達來台訪問意願。