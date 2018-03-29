香港天空田園 紓壓食安一舉兩得

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在地狹人稠、高樓林立的香港，要覓得一塊土地來種菜，簡直癡人說夢。但在38層樓高的美國銀行中心（Bank of America tower）屋頂，卻可見志工辛勤採收蔬菜的情景。

這座天空田園，是由成立甫3年的新創公司「屋頂共和國」（Roof Republic）所營運。

身為寸土寸金的金融中心，香港農地僅700公頃，農業只為經濟產值貢獻微不足道的0.1%。由於食物幾乎全仰賴進口，絕大部分來自中國，但中國曾出不窮的黑心食品醜聞，讓香港人民食安意識漸漲，愈來愈多人開始尋求有機食品，「屋頂共和國」因此嗅到商機，搶占屋頂農作市場。

據統計，該公司成立至今，平均每個月打造一座屋頂農園，目前旗下有36處，占地共2,800平方公尺。服務內容還包括為企業、大樓業者、學校，及社群團體辦理工作坊。

根據香港大學園林建築學教授Matthew Pryor的調查，目前香港共有1,500名屋頂農人，耕作面積達1.5公頃。

「屋頂共和國」創辦人之一的Michelle Hong表示，美國銀行中心頂樓的作物，會捐予食物銀行，送給需要的人。其他位於飯店或餐廳的農園，則會把耕種的香草、茄子、甜瓜等蔬菜用於自家料理。

親手下田種菜好處多多，不僅讓城市農人吃得安心，更為工作繁忙、社交生活貧乏的香港人，提供了一個增進身心健康的好管道。

香港民眾在美銀中心屋頂農園採收作物 （圖片／美聯社）