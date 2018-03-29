AIT處長梅建華悼容安瀾：「台灣會思念你的，我也是」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）知名台海問題專家容安瀾去世的消息傳出後，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy），今(29)日也在AIT臉書發布貼文表示，得知容安瀾（Alan Romberg）過世，他感到非常難過，並盛讚容安瀾是傑出的外交官。



梅健華說，容安瀾是在1960年代展開外交生涯，主要以東亞為主。他不但曾任國務院負責政策規劃的首席副主任、掌管公共事務的首席副助理國務卿、以及國務院副發言人，也曾於美國國安會服務。



近年來，容安瀾在華府智庫史汀生中心(Stimson Center )擔任東亞項目的主任，側重台灣的外交關係。「我很高興他2016年5月能以美國祝賀團成員的身分來到台北，參加蔡總統的就職典禮」，這可以說讓容安瀾在台灣的經歷更完整圓滿。容安瀾曾以美國海軍軍官的身分在高雄待過兩年，也曾在台中學中文。



梅健華形容，從進國務院開始，容安瀾就一直是他的導師。容安瀾的聰明才智、建議忠告和風趣幽默，總是讓梅健華受益良多。

當梅健華得知自己將接任AIT處長時，他首先請益的人就是容安瀾。Po文最後，梅建華寫道: