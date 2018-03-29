花蓮地區首間國際品牌酒店正式誕生–花蓮秧悅千禧度假酒店

本年度花蓮縣政府致力於休閒觀光推廣，許多觀光飯店業者也跟隨積極投入這一波觀光大商機，首間知名國際酒店集團入駐花蓮為觀光產業帶來新契機。三十年長期深耕花蓮有機香草的《君達集團》，於3月28日與全球知名亞洲最大《新加坡豐隆集團》旗下的國際酒店品牌《千禧國際酒店集團》正式簽署合作備忘錄與技術顧問服務合作，委由其經營管理《花蓮秧悅美地度假酒店》做升級轉型，攜手打造全新品牌「花蓮秧悅千禧度假酒店Millennium Gaea Resort Hualien」，即將於今年第三季開始試營運，成為《千禧國際酒店集團》在台的第一家休閒度假酒店。本年度花蓮地區尚有其他業者將陸續加入市場，由「秧悅千禧」首先領銜鳴槍，未來營運績效將受到同業關注，為花蓮觀光產業國際化的新里程!前立法院院長王金平、花蓮立法委員徐榛蔚、花蓮立法委員蕭美琴、立法院交通委員羅淑蕾、趙守博資政、交通部觀光局代表蔡明玲、花蓮縣觀光處處長彭偉族、台灣觀光協會吳昭彥秘書長、新加坡臺北商務辦事處副代表邱俊育等政要長官皆到場力挺支持，表示對台灣觀光產業發展的重視，期許震後振興花蓮觀光。

「秧悅千禧」座落在中央山脈山腳下花蓮縣吉安鄉干城有機村落，隱於一片自然風光香草養生花園度假酒店，就掩映在這青山綠野間，基地面積占地超過6,000坪，為採綠建築設計的休閒度假酒店，總共有142間客房，基本房型自15坪起跳，最大的房型高達上百坪，較花蓮現有休閒度假飯店的客房都大許多，且全區被占地6,000坪的有機香草花園圍繞，整個園區占地高達上萬坪，不僅是台灣，也是亞洲休閒度假飯店市場獨有的特色亮點。由知名建築團隊、景觀設計，補捉大自然底蘊的基調，呈現自然人文靈氣的簡約靜謐意境，將極簡、自然、友善環境綠化建築設計風格，完美融入青山環繞、中央山脈山嵐景緻，東方寫意寂靜遊園景觀，與西方香草負離子能量設計，展現東西方美學境地的靜謐遊園，眼、耳、鼻、舌、身備感舒適之餘，也體現意、境靈氣呼應的七感療癒。精心規劃的景觀園藝映襯著遠處的山嵐美景，在竹林圍繞的茶坊品茶，歸隱的寧靜不言而喻，身、心、靈也充分的放空、放鬆，幽靜的落羽松水岸秘境隨著季節變化，綠色、橘色、紅色，如羽毛般飛揚的樹葉，配以四季不同的香草主題，感受水岸旁瑜珈房天人合一情境。比爾蓋茲先生說：「每個人每年都需要給自己放空七天的假期」，僅因為休息是為走更遠的路而旅遊，已不能滿足市場對於度假的意義需求，而「秧悅千禧」二十幾年來，堅持以友善大地、無毒有機栽植香草，這塊寶地已蘊藏高能量、高負離子的健康環境，提供給度假的貴賓，享受”沉浸秧悅千禧，靜謐自然美地”的最佳場域。