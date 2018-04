知名台海問題專家容安瀾去世　蔡總統推文哀悼 

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)總統蔡英文今(29)日在推特發文表示,聽到美國前國務院官員、知名學者容安瀾(Alan Romberg)過世的消息,感到很難過,「大家會想念他」。

蔡總統在推特以英文po文表示,「聽到容安瀾過世的消息,感到很難過」;容安瀾的一生都貢獻在促進東亞的和平與繁榮,「大家都會想念他的」。

Saddened to hear about Alan Romberg's passing. His life was dedicated to fostering peace & prosperity in East Asia. He will be missed