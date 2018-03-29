知名台海問題專家容安瀾去世　蔡總統推文哀悼 

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）總統蔡英文今(29）日在推特發文表示，聽到美國前國務院官員、知名學者容安瀾(Alan Romberg)過世的消息，感到很難過，「大家會想念他」。

蔡總統在推特以英文po文表示，「聽到容安瀾過世的消息，感到很難過」；容安瀾的一生都貢獻在促進東亞的和平與繁榮，「大家都會想念他的」。

Saddened to hear about Alan Romberg's passing. His life was dedicated to fostering peace & prosperity in East Asia. He will be missed — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 29, 2018

近年來，容安瀾在華府智庫「史汀生中心」(Stimson Center)擔任東亞項目的主任，側重台灣的外交關係。

川普當選美國總統後，於2016年12月2日與蔡英文總統通電話，激起軒然大波。2017年2月容安瀾曾對中國媒體中評社表示，蔡英文的耐心和決心很快就會受到考驗，不是來自北京，而是來自華府。

他當時指出，「川蔡通話」顯著改變了形勢，這個通話對北京是一個挑戰，但緊接而來發生的事情，提升了這些事情的重要性，超過大家的想像。

容安瀾當時剛發表一篇文章，題目為「闖進瓷器店的公牛」（The bull in the china shop）的專文。文章結論認為，蔡英文政府深知在華府與北京之間保持平衡至關重要。蔡政府既不想成為大國遊戲的「馬前卒」或受害者，也不想被拖入美國與中國的對抗之中，如何做到，會是個挑戰。