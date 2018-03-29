清明連假掃墓、出遊 國道客運85折優惠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）兒童節、清明5天假期即將到來，為鼓勵民眾返鄉、出遊多搭乘大眾運輸，交通部公路總局推出多項優惠措施，自4月3日0時起至8日24時止，計有14家業者86條國道客運路線提供約85折的優惠；搭國道客運、台鐵使用電子票證轉乘在地客運另有一段票免費等措施，鼓勵民眾多加利用。

交通部公路總局表示，自4月3日0時起至8日24時止，搭乘86條國道客運路線平均優惠約為85折，相關預售票已陸續發售中；在轉乘優惠部分，舉凡搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運(台北市政府管轄之市區公車路線除外) ，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票(或基本里程)免費之優惠，以及32條「台灣好行」路線半價優惠。

此外，清明節連假期間台北往返宜蘭之班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。旅客可於板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站等站搭乘國道客運前往宜蘭。

針對往返台北與花蓮之民眾，除了鐵路直達外，也可向台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘臺鐵區間車至花蓮。搭乘『臺北-花蓮』鐵、公路聯運轉運～票價僅僅是自強號的一半左右，票價相當經濟又實惠。

清明連假乘車優惠詳細資訊請前往公路總局官網和台灣好行官網查詢！