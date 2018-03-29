清明連假掃墓、出遊 國道客運85折優惠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）兒童節、清明5天假期即將到來，為鼓勵民眾返鄉、出遊多搭乘大眾運輸，交通部公路總局推出多項優惠措施，自4月3日0時起至8日24時止，計有14家業者86條國道客運路線提供約85折的優惠；搭國道客運、台鐵使用電子票證轉乘在地客運另有一段票免費等措施，鼓勵民眾多加利用。
交通部公路總局表示，自4月3日0時起至8日24時止，搭乘86條國道客運路線平均優惠約為85折，相關預售票已陸續發售中；在轉乘優惠部分，舉凡搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運(台北市政府管轄之市區公車路線除外) ，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票(或基本里程)免費之優惠，以及32條「台灣好行」路線半價優惠。
此外，清明節連假期間台北往返宜蘭之班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。旅客可於板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站等站搭乘國道客運前往宜蘭。
針對往返台北與花蓮之民眾，除了鐵路直達外，也可向台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘臺鐵區間車至花蓮。搭乘『臺北-花蓮』鐵、公路聯運轉運～票價僅僅是自強號的一半左右，票價相當經濟又實惠。