《海灘》電影知名景點瑪雅灣  6月起關閉休養生息

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）因李奧納多主演的電影《海灘》而聲名大噪的泰國瑪雅灣（Maya Bay），將於今年6月起對外關閉四個月，進行珊瑚礁與海洋生物復育工作。

有著湛藍海水、細白沙灘的瑪雅灣，彷若人間仙境，2000年上映的電影《海灘》就是在當地取景，此後遊客如織，平均每天有高達4,000名遊客、200艘船隻造訪。

然而，過度的觀光活動卻破壞了當地生態，日前由一批海洋生物學家所做的研究發現，該地珊瑚礁大量死亡，海洋生物也已消失。泰國海洋科學家Thon Thamrongnawasawat表示，「其實許多泰國國家公園都會從5月中關閉到10月中，但瑪雅灣太受歡迎，因此終年開放。」

為了拯救這座美麗海灣，泰國國家公園暨野生動植物保護部（National Parks and Wildlife Department）週三（28日）宣布關閉瑪雅灣的計畫。重新開放後，將嚴格限制遊客人數，每天不超過2,000人，而船隻也不得進入海灣停泊。

過去泰國政府也曾採取封島措施，保護因過度觀光而出現生態危機的島嶼，包括榮島（Koh Yoong）與達猜島（Koh Tachai），自2016年中關閉以來，迄今尚未開放。