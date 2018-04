會韓國國會訪團　蔡英文盼台韓交流長照、女權議題

(台灣英文新聞/鄧佩儒 綜合報導)總統蔡英文今(29)日接見韓國國會「女性家族委員會」委員長南仁順議員訪問團,表示希望未來台灣、南韓兩國能針對長照以及婦女參與等議題有更深入的合作與交流。

蔡總統致詞時表示,台灣和韓國的社會結構非常相似,也面臨長照、婦女參與等議題,未來不論是在民間或是國會,「期待在各項議題上,雙方能分享彼此的經驗,並拓展更多交流合作機會。」

蔡總統指出,台灣非常重視婦女賦權,全國的創業家,平均每三位就有一位是女性,而現任國會議員也有將近四成是女性。

蔡總統進一步提及,台灣在去(2017)年也和美國、澳洲共同宣布成立「APEC婦女與經濟子基金」(APEC Women and the Economy Sub-Fund),象徵國際肯定台灣在推動婦女賦權的成果,也顯示台灣在擴大女性參與經濟上的具體作為,「透過國際合作,把性別觀點放入各個領域,是我們努力的目標。」

表示此次南仁順議員訪問團的成員都是韓國非常優秀的女性國會議員,不僅在婦運、人權以及民主化等議題上有傑出的貢獻,也是保健福祉委員會的重要成員,蔡總統強調,台灣防疫經驗豐富,是世界衛生和防疫體系不可或缺的一環,希望訪賓們發揮影響力,支持台灣參與今年的世界衛生大會(WHA)。

APEC婦女與經濟子基金是親民黨主席宋楚瑜於2016年代表台灣赴秘魯參與APEC經濟領袖會議期間,與時任美國國務卿凱瑞(John Kerry)共同宣布合作成立。

根據外交部,此一基金旨在支持資本取得、市場進入、能力建構、婦女領導力,以及創新與科技等「APEC婦女與經濟政策夥伴關係」(Policy Partnership on Women and the Economy,PPWE)論壇所設立的5大支柱,並支持掃除婦女經濟參與障礙的相關計畫。