黑心鮮羊乳 牛奶粉、奶精混充販售10多年

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）再爆黑心羊乳！「小叮噹羊乳」業者涉嫌以牛奶粉、奶精調製後假冒羊乳，再對外以「保證百分之百純正鮮乳」等口號銷售10多年，昨（28）日遭檢調和台南市衛生局人員查獲。

台南市政府衛生局接獲民眾檢舉，指出「小叮噹羊乳」包裝上，沒有任何成分或保存期限標示，且非無菌充填。台南市衛生局27日凌晨會同法務部調查局台南市調查處，稽查「小叮噹羊乳」業者陳姓負責人位於本市安南區住處，現場查扣已裝瓶的攙偽或假冒羊乳共計1700多瓶成品、牛乳奶粉等原料400餘公斤及作業工具。

引述中央社報導，陳姓夫婦自民國84年底開始經營「小叮噹鮮羊乳」；以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒羊乳，或混充攙偽於「小叮噹鮮羊乳」中，再配送供消費者食用；其中，雞蛋卵磷脂、麥芽、巧克力、果汁、草莓等不同口味的「小叮噹鮮羊乳」完全不含羊乳，都是以全脂牛奶粉及奶精調製，之後再加入香料等食品添加物調味。

法務部調查局台南市調查處副主任李明印接受中央社訪問時指出，陳姓負責人用「保證百分之百純正鮮乳」、「自營牧場、自產自銷」等廣告文宣對外行銷；以每瓶羊乳新台幣25元至26元不等價格，販賣給不知情消費者。調查人員初步估算每月獲利至少20萬元，10多年來犯罪所得可能超過2000萬元。

檢察官對陳姓負責人夫婦及2名配送羊乳兼職員工訊問後，2名員工請回，陳姓夫婦以5萬元交保。