智慧城市展　浪漫之都用創新科技促進台法交流

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）在「2018智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo）」開展前已預告，今年的法國館將會很有可看性，除了參展的近20家的法國商團代表外，法國南部大城土魯斯及周邊區域（Toulouse Métropole）也會帶領法國室內定位技術產業中最具成長潛力的數家公司參展。

法國在台協會商務處長樂吉勇表示，為了貼近台灣民眾，法國科技（La French Tech）昨（28）日在智慧城市展覽會場舉辦了科技演示會。

法國館的科技演示會由Pole Star率先上場，該公司的產品是提供人員與物品的追蹤定位與地點分析服務，可於智能製造業、運輸業智能辦公室等領域應用，而這個產品的服務範圍已可涵蓋2,000萬平方公尺的面積。

SYNTONY的研發是要有效的解決地下定位困難點，除了擁有高階的定位及導航技術外，更致力於讓原本GPS/GNSS服務無法觸及的地方也能有良好定位服務，而SubWAVE產品就是最具代表性。

再來就是達梭系統(Dassault Systèmes) 的3DSExperience平台則是藉由模擬軟體協助企業想像與構思永續創新的虛擬世界。該公司以顧客為核心，透過產品設計的改變與生產及技術支援的方式，提升產品的附加價值與體驗。

另外UWINLOC的創新室內定位是透過追蹤的標籤收集能量，不需電池即可運作的新技術。還有，總部位在法國土魯斯的EasyMile則是為智能運輸提供解決方案，台灣民眾近年常聽到的「無人駕駛車」就是最具代表性的產品，也是今年展場用以展示與接駁的小巴。

科技部長陳良基與法國在台協會紀博偉主任(Mr. Benoît Guidée)昨(28)日在同一時間共同宣布今年6月，法國官方認證的French Tech Taiwan將進駐在小巨蛋成立的亞洲國際級科技創業基地「Taiwan Tech Arena」，透過橋樑的建立讓台法二國的人才、科學與技術等交流，促進台法科技新創生態系(Ecosystem)。

▲2018智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo）」之法國館。(照片由台灣英文新聞拍攝)

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