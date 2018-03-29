兒童節想賞蝴蝶、賞螢？盡在台中大坑

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）下週就是兒童節、清明5天長假，想好要去哪裡玩了嗎？台中大坑生態教育解說活動陸續登場，白天可賞蝴蝶，晚上則有螢光閃爍圍，還有紫斑蝶標放活動和兒童繪畫寫生比賽等活動，歡迎大小朋友們一同歡慶兒童節。

台中市觀光旅遊局表示，大坑生態園區物種豐富，白天隨處可見漫天飛舞的蝶群，晚上還有螢火蟲圍繞，一年一度大坑生態教育解說活動陸續登場，4月1日及8日登場的大坑生態之美兒童繪畫寫生比賽、大坑生態童樂會，利用生態導覽解說搭配尋寶遊戲，寓教於樂增加小朋友興趣。

另外，4月14日、15日舉辦春夜賞螢；4月21日、22日、29日舉辦賞蝶活動，大小朋友可一同體驗紫斑蝶標放活動，活動相當精彩，每場生態解說活動於前週星期一上午8時開放網路報名。

觀光旅遊局表示，因避免活動人數過多影響生態，各活動場次名額有限，每場活動在前週星期一早上8點開放網路報名，除大坑生態之美兒童繪畫寫生比賽報名已額滿，其他陸續受理報告，活動詳情及報名請參閱台灣紫斑蝶生態保育協會。

觀旅局也呼籲，螢火蟲、蝴蝶復育區及獼猴區為人工維護區域，腹地不大，請將車子停在外圍處，並尊重當地生態環境，勿餵食及挑釁獼猴；春季賞螢請盡量穿著長褲、布鞋、戴帽子、手電筒記得蓋上紅色玻璃紙，晚上9時後，則應停止螢火蟲探訪活動。