科技部6月成立Taiwan Tech Arena　法French Tech Taiwan 搶先進駐

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）科技部長陳良基與法國在台協會紀博偉主任(Mr. Benoît Guidée)，今(28)日在台北共同舉行記者會，宣布今年6月，法國官方認證的French Tech Taiwan將進駐科技部在小巨蛋成立的、亞洲國際級科技創業基地「Taiwan Tech Arena」，促進台法科技新創生態系(Ecosystem)交流合作。

科技部長陳良基表示，Taiwan Tech Arena是科技部2018年創新創業領域的施政重點，很榮幸French Tech Taiwan選定Taiwan Tech Arena為合作夥伴，未來雙方將在人工智慧、軟體及半導體等高科技新創領域合作，相互選送團隊、鏈結台法新創生態系，引進法國加速器、學研機構、企業等開設相關創業及商業實務課程，同時共同舉辦新創活動，行銷雙方的品牌。

陳良基表示，台灣有3個團隊在2017年獲選法國外交部所資助的青年創業計畫(YEi)。YEi目前僅開放美國、義大利、南非、南韓及台灣的新創科技公司申請，今年科技部更加強與法國合作，加送團隊赴法參與加速器計畫，台灣也是第一個由政府出資參加YEi計畫的國家。

他還說，致力於發展微創手術技術的彰化秀傳醫院，10年前與法國微創中心(IRCAD)合作成立微創中心，今(2018)年也即將與研發糖尿病人工智慧管家的法商DIABNEXT合作，在台灣合資成立公司並簽署健康保險創新協定。

▲左起：法國在台協會主任紀博偉(Benoît Guidée)與科技部長陳良基，在台法科技新創文化融合焦點儀式合影。(照片由科技部提供)

陳良基還說，法國國家太空研究中心(CNES)及歐洲太空總署(ESA)，也將於今(2018)年5月首次在台灣舉辦Actinspace太空國際創新競賽，科技部轄下的國研院將與CNES簽署MOU。

法國在台協會主任紀博偉表示，2015年當「le French Tech Taiwan - 臺灣法國科技」，這個臺法科技網絡跨出第一步時，從那個時候到現在，我們一起走了一段很長的路。

今天隨著科技部陳部長所公佈的亞洲國際創業基地計劃，透過French Tech Taiwan與Taiwan Tech Arena合作，台法合作又邁向了新的里程！他補充，巴黎的育成中心Schoolab將在6月份加入Taiwan Tech Arena，這將是法國第一個進駐台灣的育成中心，未來還會有其他的法國育成中心一起跟進。

紀博偉說，La French Tech是法國結合官方與民間的力量，在2013年打造的新創品牌。French Tech Taiwan則是法國政府所認證的22個海外Tech Hub之一，其中亞洲就佔8個。因此，透過這個國内外的網絡結合，形成一個全球性新創串聯。

紀博偉還說，台灣和法國在科技新創都扮演領導的角色。雙方新創生態系有非常強烈的互補性。所以，我們必須建立更多的橋樑，讓雙方新創界的所有人可以相互交流，連結雙方人才、科學、技術與新創界等共同努力。這也就是Le French Tech Taiwan的目標。

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▲左起： 國家實驗研究院院長王永和、法國土魯斯副市長Bertrand Serp、工研院產服中心主任劉佳明、法國在台協會主任紀博偉B enoît Guidée、科技部部長陳良基、French Tech Taiwan在台代表Pascal Viaud、科技部產學司司長邱求慧、法國格勒諾勃都會區主席C hristophe Ferrari、 法國外交部派駐台灣科技部國際創新科技專家梁洛杭Laurent Le Guyader。(照片由科技部提供)

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