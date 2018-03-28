中華電信與網路家庭首次策略合作建立平台創投  

中華網家一號創投基金今日(3/28)記者會，出席者包括(由右至左)立法委員余宛如、科技部長陳良基、國發會主委陳美伶、網路家庭董事長詹宏志、中華電信董事長鄭優、國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡、交通部長賀陳旦、台北搖籃計畫校長顏漏有。

中華電信集團（2412-tw）和PChome 網路家庭集團（8044-tw）今日(3/28)共同宣布將合資成立創投基金「中華網家一號」，鎖定電商與Internet + 數位生活領域早期新創團隊為投資標的。初始由雙方共同投資4億元，未來視營運狀況投入更多資本，以共同支持台灣的早期創新創業生態系發展，亦同步響應行政院年初提出的「優化新創事業投資環境」政策，共同努力孕育台灣新創獨角獸企業的目標。此次合作為中華電信集團與網路家庭集團，20年來首度深入的資本與事業的合作，未來並將以此合作為基礎，延伸進一步探討雙方於AI人工智慧、BigData大數據、FinTech金融科技、智慧物流等新興領域合作的可能性，促成雙方發揮於彼此產業的龍頭優勢，開創新興領域共同合作與發展的起點。而中華電信集團和網路家庭集團也將分享部分平台服務與數據內容提供開放給基金投資的新創團隊使用，以期協助台灣新創團隊能有更豐富的應用服務場景與用戶及流量基礎，發展進軍亞洲國際市場的機會。

中華電信董事長鄭優表示：「此次合作為中華電信與網路家庭兩集團深化彼此策略合作的第一步，希望結合雙方專業領域與資源，投資、育成、共同發展多軌並行，並肩扶植具價值創造及擁有創新服務與技術的台灣鏈結新創團隊，立足台灣面向亞洲等國際市場。中華電信將秉持數位經濟發動機、創新產業領航員的願景，全力以赴以推動台灣數位經濟、創新產業成長。」

PChome 網路家庭董事長詹宏志表示：「中華網家一號代表的是一種『平台創投』形式，將結合電信和電商兩個產業的資本投入，以及中華電信和網路家庭的平台資源，來協助新創團隊一起成長。透過基金育成的團隊不僅有營運資金的注入，未來也能直接使用PChome電子商務平台上的開放數據資料、享有千萬會員的集團架構和網站流量，我們相信藉由提供創業環境的資源，讓新創服務擁有試驗的場域與調整的機會，是台灣新創團隊需要的支持，這也是大型網路經濟平台應該盡的責任。」

此次結合電信業、電子商務龍頭的首次跨領域深度策略合作，「中華網家一號」基金的投資標的則以具有台灣鏈結的早期新創團隊為優先考量，包含在台灣已有實質營運實績、海外之台籍新創團隊，支持團隊發展亞洲為主的國際市場。基金投資的台灣新創團隊將可運用中華電信服務平台和網路家庭集團電商生態圈的相關平台服務資源，並輔以巨量的用戶、流量和數據內容，創造更多元化的服務應用場景，同時，未來若基金所投資新創公司往東南亞市場或其他國際市場發展時，也將結合中華電信和網路家庭當地海外子公司提供適當協助。

「中華網家一號」創投基金將委由雙方合資的管理顧問公司─基石創新創業投資股份有限公司進行投資研究與評估，主要鎖定具台灣鏈結的電商與Internet + 數位生活領域早期新創團隊，包括具網際網路連結整合之數位生活、電子商務、網路金融、隨選服務、智慧醫療、Big Data大數據、AI人工智慧技術與應用等領域等，作業準備將依照雙方內部程序與相關法規推動，預計將於2018第二季完成基金設立，並將依投資規劃開始積極尋求潛力投資標的。

中華網家一號創投基金記者會(中華電信董事長鄭優與網路家庭董事長詹宏志合影)