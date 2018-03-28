富邦金控暨臺大財金系金融論壇今日登場

2018富邦金控暨臺大財金系金融論壇今（28）日登場，由臺灣大學管理學院副院長陳業寧引言，臺灣大學財金系教授何耕宇主持，金融監督管理委員會副主委鄭貞茂、源鉑資本創辦人兼執行長胡一天、台北富邦銀行總經理程耀輝三位重量級專家針對「智能金融－場景化的金融服務」主題深入與談。金融科技為金管會推動的重要政策之一，亦為各金融業者積極投入的創新領域，本次論壇透過產、官、學界多元觀點吸引學生熱烈參與，同學和專家交流互動踴躍。

富邦金控連續第十二年與臺灣大學財務金融學系合作開設「金控經營管理實務」課程，除了安排高階主管親自授與學生3學分的課程，為了讓同學有更多與實務面接軌的體驗，自2013年起舉辦金融論壇，針對最熱門的金融議題，邀請各領域專家發表寶貴意見，提供學生更多元的專業觀點。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦持續將金融科技落實在服務中，希望為客戶帶來有感改變，提供更快速、貼切的服務。除了積極在Fintech領域布局區塊鏈、大數據、健康照護及人工智能，也同時與新創公司合作，推出理財機器人服務，朝著普惠、客製化的金融服務方向來努力，集團內的金融、電信服務更透過相互合作激盪出不少創新的火花，富邦將持續努力維持在金融科技領域的領先地位。

蔡明興強調，以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景的富邦金控，經營績效優異，能夠持續成長、茁壯的關鍵就在於人才，富邦金控長期投入資源推動產學合作。順應金融科技新趨勢，本次論壇從實務角度提供學生最全方位的產業知識，希望培養更多學術與實務兼具的創新人才。

今日論壇以「智能金融－場景化的金融服務」為主題，三位與談人從主管機關、產業投資的角度和金融領域等不同觀點發表看法，全方位探討智能金融帶來的機會與挑戰。

鄭貞茂表示，為鼓勵金融創新，金管會積極建構有利於金融科技創新和發展的環境與產業共同前進，讓有益於社會的創新金融商品或服務能萌芽發展，也讓業者有機會實現及測試好的創新構想，進而營造負責任創新環境，為金融消費者提供充足的保障。

台灣在今年1月公布「金融科技發展與創新實驗條例」，成為全球第一個以成文法推動監理沙盒的國家，其中擬參考國外虛擬沙盒(Virtual Sandbox)作法，設置數位沙盒，規劃成立「金融科技創新園區」，作為監理沙盒的前置實驗場域。為有效執行相關政策，今年2月也成立了「金融科技發展與創新中心」，轄下並設立創新發展組及園區發展組。

鄭貞茂強調，未來將因應金融科技創新需要，建構健全的監理法制，在兼顧金融市場秩序及消費者權益下，引領金融科技創新發展，營造一個負責任創新的環境，為金融產業創造價值，並增進社會大眾福祉，實現普惠金融目標。

胡一天表示，金融科技與區塊鏈創新是互聯網大趨勢的新階段，對人類的生活與工作已經產生不可磨滅的影響。回顧過去七十年的歷史，每次科技革新的里程碑樹立之後，金融業服務客戶的模式都會轉變。在這次智能金融驅動的新階段能成功轉型的金融機構，將會是能深刻理解各種商業場景的需求，善用資訊科技並與新創企業合作，提供更多、更好、更適合的金融服務。

胡一天指出，源鉑資本自2015年創辦以來，專注金融創新領域的早期投資機會，致力發掘適合區塊鏈技術創造價值的利基場景，以及與客戶協力共創價值的新創團隊，這正是源鉑投資策略的核心理念。目前源鉑已經投資的十四個項目中，就有在支付、旅遊、醫療、群募、資訊安全與宏觀投資等領域深耕的新創企業。源鉑將持續透過其全球資源網絡，推動更豐富的創新生態系。

程耀輝表示，「金融服務生活化」已成為不可擋的趨勢，北富銀積極運用金融科技技術，將金融服務融入消費者生活場景，包括可24小時線上諮詢的富邦數位客服；全年無休的富邦行動銀行；2017年更率先與台灣大哥大Wali APP合作，創新推出結合信用卡、悠遊卡與自動加值的整合性行動支付服務，今年3月成為首批與悠遊卡合作帳戶連結自動加值之銀行，為小額支付、通勤族帶來極大的方便。

金融服務與生活將愈來愈密不可分。舉例來說，在今年中華職棒正式開戰前，北富銀推出「富邦悍將悠遊聯名卡」及行動支付服務，從球迷的生活場景出發，獨家提供球迷最在意的「購買主場球賽內野門票5折」、「搭捷運至富邦悍將主場新莊棒球場看完球賽後，回程搭捷運享100%補貼」等優惠，買票、買悍將周邊商品、用餐、搭捷運皆可手機支付。

此外，北富銀在去年底與台灣大哥大攜手推出台灣原味「M+富邦旺紅包」，程耀輝指出，可用於聚餐、結婚或彌月禮金、節慶祝福等各種場合，還能揪親朋好友建立群組，在聊天過程體驗瞬間下起幸福紅包雨、多人群發紅包、瘋搶紅包的驚喜與刺激，它最大的魅力在於「生活化」，未來，這種從生活場景延伸的金融服務將如雨後春筍。

目前旺紅包已衍生出系列商品「Lucky PAY」(新版行動銀行APP支付平台)，客戶可用手機掃碼或出示QR Code的方式付款，後續使用場景將再擴及超商、餐飲業及夜市商圈。此外，投資理財也將更智能化貼近客戶需求，為客戶打造無所不在的行動金融便利新生活。