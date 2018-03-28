歷年4月上漲機率高 日股動能有望回溫

日股2月份震盪走跌，加上3月份為日本財年年底有海外資金匯回需求，推動日圓走升，使近期日股走勢偏弱。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，4月份新財年初始通常為外資重點布局月份，且統計2001~2017年間，4月份為日本TOPIX指數上漲次數最多的月份，總計17個年度計達12次、正報酬機率達7成，加以整體上日本經濟體質穩健，預期在基本面及資金面支撐下，近月日股動能有望回溫。

2月份以來，日股震盪走跌，主要受到美元走弱、市場擔憂美國啟動貿易戰、美國與北韓的「川金會」、以及日相安倍夫妻賣地醜聞等風險事件影響，再加上3月份為日本財年年底有海外資金匯回需求，推動日圓走升，使近期日股走勢偏弱。廖崇文分析，雖短線日股波動加劇，然在基本面上，最新公布1月份日本核心機械訂單月增率8.2%，優於預期、且為近2年最佳，顯示企業支出持續增長，加上製造業數據亦顯示景氣維持於擴張水平，企業獲利表現及展望均佳，整體上日本經濟體質穩健，因此基本面仍有利於日股中長期表現。

此外，邁入4月份後，海外匯回等匯率利空因素消除，4月份新財年初始通常為外資重點布局月份，據日本瑞穗證券統計，2001~2017年間，外資於4月份皆對日股買超、且買超金額相對大，若統計日本TOPIX指數表現，可發現17年來4月份上漲12次，為上漲次數最多的月份，逾7成機率可獲得正報酬，平均報酬率為2.0%(僅次於12月的2.9%)。

值得一提的是，由於日股近期表現不佳，多為外生變數的風險事件影響，在企業獲利與經濟體質穩健之下，日股已有超賣跡象，廖崇文認為，在估值相對合理下，待美國關貿事件等暫時性風險事件淡化後，加上季節性因素利多，日股應有機會反映基本面利好表現。

廖崇文建議，在風險性資產配置上，日股仍是中長期看好的投資標的，富邦日本(股票代號：00645)追蹤日股最具代表性的日本TOPIX指數(成分股超過2000家)，將是投資首選，若近期指數年線守穩支撐，應為中長線相對低點，反而是逢低布局好時機。另外，投資人短線亦可依個人風險偏好度，搭配富邦日本正2(股票代號：00640L)及富邦日本反1(股票代號：00641R)等槓桿反向標的操作，除掌握市場行情外，也可使資產配置上更加靈活。

2001~2017歷年每月日本TOPIX指數表現統計

當月上漲之次數 當月平均漲跌幅 1月 11 1.0% 2月 7 -0.5% 3月 11 1.6% 4月 12 2.0% 5月 8 0.3% 6月 8 -0.4% 7月 8 0.1% 8月 6 -1.2% 9月 10 0.1% 10月 9 -0.9% 11月 9 -0.8% 12月 11 2.9%

資料來源：CMoney、富邦投信整理；資料日期：2001.01~2017.12