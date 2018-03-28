特勤槍擊距總統官邸僅50公尺　立院國防委員會4/2專案報告

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文官邸傳槍響，立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲表示，已通知發文4月2日針對總統府特勤維安出包個案，與制度面檢討進行專案報告。
中央社引述呂玉玲說，總統官邸維安出包是非常嚴重的事件，怎能輕忽，距離總統官邸僅50公尺傳出槍響，甚至傳出吃案。4月2日將邀請總統府特勤室、國安局、警政署、憲兵指揮部等相關單位，到立法院外交及國防委員會進行專案報告，等報告結束後，釐清相關爭議再決定究責層級。
《鏡週刊》今(28)日報導，蔡總統居住的官邸去年12月初爆發槍擊案，一位負責官邸維安的上尉警衛官在例行勤教後，竟在清槍時實彈擊發，雖未造成人員傷亡，但當時蔡總統正在寓所2樓處理公務，距離槍擊地點不到50公尺。
中央社引述立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，誠實是上策，才能解決問題，希望國安局與特勤中心把事情的來龍去脈好好報告清楚。若涉及機密，可以秘密報告；他也認為，國安局對特勤中心的管理應該要加強，並檢討管理上是否出現鬆散狀況。因此，會針對上述兩個部分，邀請相關單位來做說明。
王定宇說，外交及國防委員會，會針對此事排專案報告，因為這是大事，不是小事；至於是哪一位召委來安排，都沒有關係。
事發後輾轉聽到消息的國民黨立委江啟臣，今(28)日上午接受媒體訪問時則表示，1月時得到這訊息，當初是半信半疑，沒有特別查證，但到2月聽到總統府副侍衛長林文豪提早退伍，他才開始懷疑這訊息可能是真的。
江啟臣說，這在國家元首安全維護上，算是很大紕漏，而非小瑕疵。